Fran Beltrán, seguro de que este Celta “va a ir para arriba”

··· El centrocampista juvenil Hugo Álvarez reconoció que nunca olvidará el partido de este lunes contra el Getafe, en el que tuvo sus primeros minutos con el Celta en Primera División. “Estoy muy contento porque es un sueño hecho realidad. Ahora a seguir trabajando, a seguir mejorando para que vengan muchos más”, indicó el canterano, que en julio cumplió 18 años. Álvarez, que todavía no ha debutado con el filial en Primera RFEF, entró en el césped en el minuto 80, ya con 0-3. “Cuando me llamaron sentí una emoción muy grande, una ilusión enorme. Me acordé de mi familia, de mis padres, de mi hermano y, sobre todo, de mi abuelo que para mí es un apoyo incondicional porque siempre está ahí”, dijo.