Frena el colista el avance del Celta hacia la zona ‘europea’

No fue posible la cuarta victoria consecutiva como local al no pasar de un inesperado empate contra el colista Levante (1-1). Un tanto del revulsivo Roger en el minuto 82 neutralizó el anotado un cuarto de hora antes por Cervi. Debutó el mexicano Orbelín, además como protagonista de una clara ocasión para deshacer las tablas.

El partido comenzó con dominio del Celta, plasmado en un centro desde cada banda: de Hugo Mallo, que se marchó fuera, y de Javi Galán, el cual no conectó con los rematadores.

Sin embargo, la mejor ocasión del primer tiempo no tardó en llegar y fue en la otra área. En el minuto 4, Morales ganó un balón dividido a Araújo con espacio para avanzar y tiempo para pensar, buscó el área con la defensa local desorganizada, amagó ante Dituro para descolocarlo, regaló el gol a Dani Gómez y éste, incomprensiblemente en la perpendicular del palo, chutó fuera.

En el 10, los locales hicieron el primer disparo. Brais vio la diagonal de Cervi, pero el de San Lorenzo chutó por el centro, facilitando la parada de Cárdenas.

Tras esos primeros compases, a buen ritmo y presencia en las áreas, el partido evolucionó a una guerra de trincheras con ambos rivales atascados en la franja central, destacando un disparo desde la frontal de Dani Gómez, cuyo recorrido frenó en las espinilleras de Aidoo, dos metros más adelante, o, en el minuto 36, otro de Franco Cervi, que fue amortiguado y después alejado por la zaga del cuadro granota.

El Celta no estuvo afortunado a balón parado, como lo demostró Denís, desperdiciando una falta cerca de la línea de fondo, tan mal golpeada que acabó cerca de las obras de Marcador, sacando la queja de una parte del respetable. Iago Aspas no consiguió ubicarse bien entre líneas y, cuando la opción, con la defensa rival adelantada, era correr al espacio, los pases de Denis o Fran Beltrán no sobrepasaron la retaguardia visitante.

El final del primer período dio opción a Bardhi para un disparo desde el balcón, que se fue desviando, y un ataque local, cuyo centro resumió el querer y no poder de los pupilos de Coudet.

El segundo período, sin modificaciones de partida en los onces, no tardó en ofrecer al Levante otra ocasión. El contragolpe, corriendo todo el carril, llevó a Son a ladearse ante Dituro para disparar a los guantes del arquero. El córner posterior fue cabeceado fuera por Duarte. Morales se apagó ante Aidoo en el 51 y, en el siguiente, pidió él solo un presunto penalti de Fran Beltrán no concedido.

ORBELLÍN. El Celta se animó después de que a Iago Aspas se le encogiera el tacón ante un centro de Hugo Mallo. En el minuto 62, el cambio entre mexicanos dio a Orbelín sus primeros minutos de celeste. Poco después, a Santi Mina se le fue alto un rechace de Cárdenas.

En el 66, Roger se adelantó a Carlos para perdonar. El Celta respondió con un centro largo de Javi Galán que Cervi, llegando por detrás, a mil por hora, cabeceó cruzado a la red. El gol desentumeció al equipo celeste. Orbelín pudo anotar el segundo, pero rechazó la defensa, que evitó el remate de Santi Mina .

Con el marcador en contra, a un cuarto de hora del final, Lisci replanteó el dibujo, retiró a Cáceres y Melero, con lo que pasó a un 4-3-3 con De Frutos, Bardhi y Roger de tripleta atacante. Por su parte, Coudet aumentó la seguridad incorporando a Tapia por el ovacionado Cervi. Los cambios beneficiaron a los visitantes, según se vio .

En el minuto 82, Cantero asistió a Roger, que se zafó otra vez de Carlos y batió a Dituro de disparo cruzado. Orbelín pudo revestir de gloria su debut en Primera División al recibir desmarcado en el área, pero su disparo lo sacó Cárdenas con el pie en el minuto 86. Antes de la prolongación, de cinco minutos, Iago Aspas reclamó penalti.