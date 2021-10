Frenazo del Celta que mostró en Elche su versión más gris

··· Tras la derrota, Eduardo Coudet afirmó que el partido fue “malo y feo” y admitió que esperaba una respuesta muy diferente de ambos conjuntos. “El clima, el campo... Ha sido un partido muy feo futbolísticamente”, comentó el argentino, quien no quiso opinar sobre la jugada del gol anulado a Aspas. “No he podido ver aún la repetición”, dijo Coudet, quien aclaró que las condiciones del césped no son “una excusa”. El entrenador confió en que las lesiones de Brais Méndez y Jeison Murillo no tengan demasiada importancia y descartó que el partido ante el Elche haya sido el peor desde su llegada al club. “Queríamos seguir con la racha de victorias. Tendremos que mejorar muchas cosas. No nos ha ido bien la segunda jugada y el juego directo”, explicó.