“Fue como el boxeador que sale al primer envite y le meten un nock out”

No estaba satisfecho el entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, de la puesta en escena de su equipo este domingo en Vitoria, no podía estarlo, pero a la hora de valorar lo ocurrido resumió la actuación de los suyos subrayando que el equipo aguantó la “sangría” del Baskonia durante 30 minutos, pero que no lo hizo en el primer cuarto, en el que tomaron ventaja los locales.

El técnico compostelano explicó en rueda de prensa que su principal preocupación era “igualar la batalla física que significa jugar contra Baskonia, y yo creo que en el primer cuarto, tanto en ataque como en defensa, el equipo local” les “sacó del partido”.

“Esos 19 puntos de desventaja en ese cuarto fue una renta muy difícil de recuperar y si a eso le añades otro factor fundamental del partido como fue el 5 de 31 en triples, algunos tirador muy solos porque era lo que nos concedía la defensa baskonista, es más complicado”, añadió el preparador del Monbus Obradoiro, que apuntó a la falta de acierto como una de las principales causas de la derrota de su equipo. “Si quitas el primera cuarto, el partido ha sido igualado con 63-61”, expuso.

“El inicio del partido y nuestro porcentaje de tiro de 3 son las causas de que hayamos perdido el partido”, sentenció. “Es como el boxeador que sale al primer envite y le meten un nock out y luego está sonado. Nos recuperamos y lo que parecía una sangría aguantarla 30 minutos”, redundó.

“Hemos perdido 8 rebotes en todo el partido y hemos perdido la batalla física en el uno contra uno y en el contraataque”, analizó Moncho Fernández. “No es normal fallar tantos triples” opinó el entrenador del conjunto gallego, que por el contrario afirmó que el Baskonia tuvo mucho acierto en el lanzamiento exterior. “Los entrenadores nos preocupamos mucho por las pérdidas y los rebotes y en eso hemos estado bien”, comentó buscando siempre ver el vaso medio lleno cuando se trata de sus análisis.

Juego rápido. Por su parte, el entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, consideró tras la victoria que los locales jugaron “mucho más rápido que en otros partidos” y deseó que sus jugadores puedan mantener este nivel en encuentros futuros.

El montenegrino opinó tras el duelo que tuvieron lo que les faltó en otras citas al poder anotar “canastas fáciles, tener un juego rápido, tener tiros abiertos y mantener la defensa agresiva que tuvimos ante Milán”. “En otros partidos hemos tirado de tres, pero no era en buena situación. Esta noche sí lo hemos hecho bien”, expresó el entrenador que incidió en que jugaron los mismos sistemas que en partidos anteriores pero lo hicieron “mucho más rápido”.

“Hemos tenido canastas fáciles en contraataque y hemos circulado el balón con velocidad”, afirmó. “Tenemos que tener confianza y seguir jugando de esta manera. Hemos estado duros en defensa e intentar tener canastas fáciles y no perder balones”, celebró el técnico local.