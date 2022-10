Galicia debuta ante la desconocida Eslovenia en la Copa de las Regiones

La selección gallega de fútbol, vigente campeona de España, buscará a partir de este jueves un billete para la fase final de la Copa de las Regiones UEFA. Debutará ante Eslovenia a las siete de la tarde en A Lomba (Vilagarcía), mientras que Suiza y Hungría se medirán en Baltar (Portonovo) a las cuatro y media de la tarde. Solo el ganador del grupo se clasificará para la fase final que tendrá lugar en el mes de junio de 2023.

El combinado gallego, que representa a España, ya se entrenó ayer en el campo de San Pedro, en Vilalonga. Antes de la concentración ya se encontró con el primer contratiempo ya que Óscar Lorenzo, el atacante del Somozas, sufrió una lesión y tuvo que ser sustituido en la convocatoria por el delantero del Paiosaco Martín Pereira, que pasa a formar parte del plantel de dieciocho jugadores.

El seleccionador gallego, Iván Cancela, no ocultaba su ilusión por poder participar en este torneo y analizaba el estado del equipo. “As sensacións son moi boas. Estamos moi ilusionados e ó mesmo tempo con moita responsabilidade porque queremos estar a un nivel deportivo á altura desta festa do fútbol galego. Sabemos que a afección galega se vai volcar con nós e esperemos poder darlle unha alegría”.

La competición no es sencilla ya que no permite ningún despiste al ser un grupo de cuatro equipos y clasificarse solo el primero. Iván Cancela lo tiene claro: “Creo que hai que ser moi listos, saber o formato de competición ó que nos imos enfrontar. Calqueira mínimo erro vai costar moi caro. Se perdes un partido tés moi difícil seguir adiante e por eso debemos sair moi concentrados e sabendo que neste formato de competición un erro te pode condenar”.

El equipo gallego debuta ante Eslovenia, una gran desconocida. El técnico gallego desvela el desconocimiento que tiene de su primer rival: “Temos moita incertidume. Do rival do que máis información temos e Suiza, pero a verdade é que de Eslovenia estivemos indagando e temos moi poucas referencias. Aínda que Eslovenia non é un país con moitísima cultura futbolística, como España, vemos como outros países que xa xogaron esta fase intermedia e teóricamente eran rivais moi fortes quedaron apeados. Non nos podemos confiar. Sabemos que noutros países o fútbol profesional só está na primeira categoría e pode ser que te encontres con un equipo que sexa de segunda categoría que ó final pode ser unha potencia”.

Iván Cancela está seguro de que sus jugadores contarán con el apoyo de los aficionados en las gradas del campo de A Lomba. “Que se celebre aquí esta fase intermedia é un premio para todo o fútbol galego... para os medios de comunicación, para os directivos, para os adestradores, para os xogadores... Ó final estamos representando a España. É a primeira vez que se celebra esta fase intermedia en Galicia. Estamos seguros de que a afección vai estar ahí arroupándonos. Ten que ser una chave, un matiz importante, estar arroupados que seguro que o vamos estar. E nos tamén temos que poñer todo da nosa parte para competir o mellor posible. Sabemos despois que os resultados dependen de pequenos matices, pero que a xente sepa que imos dar todo de nós. Coidamos todos os pequenos detalles e agora toca saltar ó campo e demostralo”.