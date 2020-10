Garbajosa, seguro del mejor cartel posible en los Juegos

··· Scariolo se refirió a la situación de los hermanos Gasol, cuyo futuro es una incógnita. Sobre la posibilidad de que Marc vuelva al baloncesto europeo, apuntó que “comentar un rumor no viene muy a cuento”. “Marc tiene nivel de sobra para seguir durante unos años más en la NBA”, afirmó. De Pau explicó que mantiene “una comunicación constante” con él. “Sabemos lo que un Pau perfectamente recuperado puede continuar haciendo, obviamente con un rol diferente a antes. Si no es así, siempre tendrá lugar cerca del equipo o dentro de la FEB. No veo un futuro sin Pau”.