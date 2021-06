Gómez Noya se confiesa “con ganas y con ilusión” para ir a por todo en Tokio

El ferrolano Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, está “ilusionado” con participar y “pelear por lo máximo” en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio que, debido a la pandemia global de la COVID-19, no sabe si serán especiales aunque sí diferentes por todo el contexto que les rodean.

Gómez Noya (Basilea, Suiza; 1983) se prepara para afrontar en Tokio su tercera participación olímpica. En Pekín 2008 fue cuarto, en Londres 2012 logró la plata y en 2016 una caída en bicicleta durante un entrenamiento le privó de acudir a Río de Janeiro (Brasil).

“Se me pasan muchas cosas por la cabeza ahora. Los últimos Juegos fueron en Londres y ahora, nueve años después, sigo disfrutando de mi deporte día a día. El tiempo se me pasa volando y estos Juegos los afronto con la misma ilusión. Han pasado muchas cosas entre medias, buenas y no tan buenas, y creo que es importante saber gestionar las distintas emociones”, dijo.

Los estrictos protocolos de seguridad para hacer frente a la pandemia marcarán los Juegos de Tokio, cambiando por completo la manera de vivir el espíritu olímpico de otras ocasiones y la agenda en territorio japonés.

“No sé si estos Juegos son especiales pero sí diferentes. Las medidas restrictivas, que se entienden, hacen que la preparación se más difícil. Hay menos carreras y restricciones de movilidad por todo el mundo, pero eso afecta a todos los gremios de la sociedad”, confesó.

“En mi caso estoy centrado en los Juegos y, aunque sean distintos, sé que volveré a competir contra los mejores del mundo y hay que estar preparados”, comentó Gómez Noya, para el que enfrentarse a esta situación nueva derivada de la pandemia ha sido “un reto”.

“Que se posponga un objetivo no nos conviene demasiado y más para los veteranos pero una cualidad de los deportistas es la capacidad de adaptación. Hay que cambiar el chip y adaptarse. Estoy con ganas, con ilusión y voy a por todas”, manifestó Gómez Noya en un evento de Bridgestone que tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid.

PREPARACIÓN DISTINTA. El triatleta gallego declaró que para ultimar la preparación de los Juegos se marchará a Cozumel (México) a mediados de junio para “adaptarse al calor extremo y la humedad” de Tokio.

“En Japón está complicado hacer concentraciones y es necesario adaptarse al clima. No es tema de aptitud, sino de humedad, y hay que recordar que el triatlón es el único deporte de resistencia que se mantiene en Tokio”, comentó Noya, en alusión a otras pruebas como el maratón, que han sido trasladadas de sede hasta Sapporo.

Los 38 años de Gómez Noya le hacen ser uno de los participantes más veteranos en la disciplina del triatlón, algo que, lejos de ser un inconveniente también puede ser un punto a favor.

“La veteranía es positiva, porque toda la experiencia que tengas es buena; y más ahora. No tan positivo es tener 38 años en vez de 25, pero el cuerpo veo que responde bien. El nivel competitivo es alto, pero hay gente joven muy buena, con mucha energía, y yo estoy ilusionado para dar el máximo y pelear por lo máximo”, señaló.

SIN AFICIONADOS. Uno de los aspectos que marcarán los Juegos de Tokio es la ausencia de público extranjero y turistas en las gradas de los recintos o en los circuitos de competición.

“Siempre te gusta que haya ambiente y la experiencia de Londres fue brutal, pero una vez que te centras en competir y en lo tuyo, que haya público o no, no afecta tanto. Eso queda más deslucido para el que lo ve desde fuera”, manifestó.

SIN PISTAS SOBRE SU FUTURO. Por último, Gómez Noya, que dijo “estar centrado” en Tokio, no dio excesivas pistas de lo que hará después de la cita olímpica.

“Sobre el Ironman de Hawai es algo en lo que no pienso demasiado. En un futuro acabaré compitiendo allí y después de los Juegos será el momento de pensarlo y hacer una estrategia. No descarto hacerlo este año, porque también es un objetivo importante; pero aún no sé si tan siquiera se celebrará”, comentó.

“Como deportista piensas en el futuro y unos días me apetece más una cosa y otros otra. Después de Tokio sé que mi carrera irá más dirigida a la larga distancia”, concluyó el triatleta gallego.