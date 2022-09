Gonçalo Paciencia vuelve con más ganas que nadie

Los jugadores del Celta pisarán por primera vez el nuevo tapete de Balaídos este domingo, a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, con el Betis de Borja Iglesias como rival.

El renovado césped –un híbrido de última generación utilizado en la final de la Champions en París que posibilita un mantenimiento más eficaz y sencillo– ya ese estrenó en el derbi entre el Celta B y el Deportivo pero el primer equipo celeste todavía no lo pisó.

Quien no tendrá la posibilidad de hacerlo será el argentino Franco Cervi a causa de una lesión. El técnico celeste, Eduardo Coudet, recupera para este encuentro al delantero Gonçalo Paciencia por lo que podrá contar con los tres atacantes del equipo por primera vez en esta temporada.

El jugador portugués ya está listo para volver a los terrenos de juego y con más ganas que nadie. En una comparencia ante los medios de comunicación después del entrenamiento de este jueves explicó porque acabó pasando por quirófano. “Me lesioné en la pierna y lo sabía porque lo sentí. Los futbolistas conocemos las señales que nos da el cuerpo y sentí una picada. Me cabreé y de camino al vestuario pegué un poco en la pared”, lo que provocó la rotura en dos dedos, aunque en tono jocoso indicó que “pensaba que era una pared falsa pero al final no lo era. Me ganó la pared. Hay muchas formas de reaccionar a los problemas y la mía fue esta”.

Paciencia llegó a Vigo con mentalidad ganadora: “Tengo ganas de triunfar y hacer goles porque, hablo por mí y voy a ser egoísta, tengo muchas ganas, más que todos”.

Pese a su recuperación, todo apunta a que en el equipo titular el ataque vigués estará formado por Aspas y el noruego Larsen. El resto de la alineación estará compuesta por Marchesín en la portería y una defensa formada por Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Unai Núñez y Javi Galán.

Más dudas ofrece la medular. Aunque es segura la presencia de Óscar Rodríguez y Fran Beltrán, existe la incognita del estado de Renato Tapia tras jugar con Perú, que podría ser sustituido por Gabri Veiga, y si será Carles Pérez quien ocupe el puesto de Cervi. en la derecha del centro del campo.