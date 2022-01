Guardo, la más exigente visita para el Santiago

No va más. En el Pabellón Municipal de Guardo, el conjunto local, segundo clasificado del grupo 1 de la Segunda B de fútbol sala, recibe al único equipo que tiene por encima en la tabla: el Santiago Futsal, que ha sumado cuatro puntos más. Los números dicen que es el mejor partido que se puede ver en el grupo. El Santiago Futsal, que parte hoy sábado desde Sar a las nueve y media de la mañana, en autobús, hacia la localidad palentina, tiene una sola baja en el equipo, un jugador que dio positivo por covid.

Sin él, el equipo que entrena Chipi buscará ganar, o al menos no perder, para mantener su ventaja en el liderato. Aunque no es noticia que a Chipi le interesa más ver al quinto clasificado, el primero que no jugará eliminatorias de ascenso, lo más alejado posible: ahora, a doce puntos.

“La tabla dice que nos enfrentamos los dos mejores equipos hasta el momento, los que mejores resultados hemos tenido en la primera vuelta; esperemos que diga lo mismo al final de la segunda. Al empezar la segunda vuelta, es un partido para que ellos se acerquen o para coger nosotros ya una cómoda ventaja, que nos permita tener un margen, un colchón y trabajar tranquilos”, destacó ayer el entrenador.

Partido a partido. En Guardo hay que ganar, o no perder, y eso es complicado: es una cancha exigente para el rival. Además, con estreno esta campaña en su pabellón

“El Guardo es muy buen equipo, ya lo demostró aquí en Santiago en el partido de ida. Y en su cancha, con su afición, va a ser más difícil todavía. Pero a nosotros nos motivan los retos, hemos trabajado bien, estamos capacitados para sacarlo adelante y ahora lo que hay que hacer es un buen partido y traer un resultado positivo”.

Será el segundo partido que el Guardo juegue con Jandro Álvarez de entrenador. Diego Garrido, que empezó la temporada en el banquillo del Guardo, fue cesado en diciembre y lo sustituye Jandro, que fue internacional con España como jugador.