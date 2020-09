Guille: “Hay que devolver al Compos adonde se merece”

Guille Torres, nuevo central de la SD Compostela, llega al equipo con el objetivo de seguir creciendo, tanto a nivel individual como colectivo. “No se habla de objetivos, simplemente es el hecho de devolver al Compos adonde se merece. Por la historia que tiene se merece estar más arriba, y más con la creación de la Segunda B Pro”, aseguró en su presentación, en el hotel OCA Puerta del Camino.

“Yo todavía no conozco a jugadores ni a la junta directiva, aún no hay un objetivo común, pero vamos a por todas, y si podemos estar arriba, por qué no pensar en grande”, expresó.

El Compostela no es un equipo desconocido para Guille, que presenció en primera persona el partido de vuelta de la eliminatoria por el ascenso ante el Espanyol B, de cuyo equipo juvenil formaba parte. “Cuando estaba en la cantera del Espanyol me empezó a sonar el Compostela hace tres años, cuando coincidieron en el play-off. Ahí cogí referencias y a lo largo de estos años me he dado cuenta de la grandeza de este club. Ese fue un plus para venir”, afirma.

El joven futbolista catalán firma con el Compos con la intención de “aportar, ya sea en minutos, en polivalencia, en frescura por la edad que tengo... A sumar desde donde sea, y si es con la confianza del míster, mejor”. Por gustos, preferiría contribuir desde el centro de la zaga, si bien no tiene reparos en hacer gala de su polivalencia. “Me considero un jugador polivalente pero donde mas cómodo me encuentro es de central zurdo. El año pasado jugué algún partido de lateral y también de pivote defensivo”, admite.

Guille Torres llega al Compostela atraído por el proyecto del club: “El proyecto me atrajo desde el primer contacto, me llamó mucho la atención el club. El Compostela es un club histórico, y después de dos días viendo las instalaciones todo son buenas palabras”.

No pudo vestirse de corto hasta ayer, cuando el equipo pudo reanudar los entrenamientos, así que lo primero fue empezar a adaptarse a su nueva ciudad. “Llegué el martes por la noche y el miércoles teníamos partidos contra el Pontevedra”, —afirma. “Empezar con un partido no era lo mejor para mí, pero íbamos a hacer un trabajo específico. Es complicado porque llegas en una situación que no conoces a nadie, pero estos días me han servido para conocer un poco la ciudad y hacer algo de turismo”.

Poco a poco también irá conociendo a sus nuevos compañeros, en los que tiene depositadas grandes esperanzas de cara a la temporada, aun consciente de las dificultades: “Tenemos un subgrupo complicado, pero viendo al equipo lo poco que lo he visto creo que no somos menos que nadie y estaremos en la pelea, seguro”.