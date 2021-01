Guille: “Hay que saber esperar esa oportunidad y aprovecharla”

Guille Torres debutó el pasado sábado como titular en el Vero Boquete. El central del Compostela, que no había formado parte del once inicial desde la primera jornada de liga, precisamente también contra Unionistas, afirma que se encontró “muy cómodo” a pesar de llevar tiempo sin jugar. Afronta el futuro con tranquilidad, esperando ganar más protagonismo cuando llegue el momento. “Hay que saber esperar esa oportunidad y, sobre todo, aprovecharla”, declara.

A pesar de no haber sido titular en toda una vuelta, Guille Torres cumplió con nota en su debut como local en el once inicial. El zaguero catalán no notó la inactividad, no ya solo de no haber gozado de excesivos minutos, sino también del parón de Navidad.

“Me encontré muy cómodo. Después de un largo tiempo volver a entrar con el equipo y debutar en casa en liga fue un privilegio. Después del parón y la lesión de rodilla había muchas ganas”, confiesa el futbolista blanquiazul.

Aunque solo era su segundo partido como titular en las jornadas disputadas de liga a Guille se le vio jugar con confianza en todo momento, algo que atribuye al trabajo diario en los entrenamientos. “Es complicado estar tanto tiempo sin entrar y volver noventa minutos como titular. Yo siempre mantengo el ritmo y la intensidad en los entrenamientos y eso también ayuda para llegar al fin de semana en las mejores condiciones posibles”, asegura.

La falta de oportunidades hasta el momento no ha hecho plantearse a Guille la opción de buscar una salida en el mercado invernal, sino que aboga por aprovechar sus oportunidades, apoyado en la confianza de Yago. “Para nada (buscar una salida), desde el primer día que llegué mi pensamiento era hacer cosas grandes aquí. Esto es muy largo y cada uno tiene su oportunidad. Esta semana supe aprovechar la mía. A nivel individual estoy contento con el papel que tuve. No me planteo la posibilidad de salir, yo cuento con la confianza de Yago. Hay que saber esperar esa oportunidad y, sobre todo, aprovecharla”, apunta.

POCO PREMIO. Con respecto al empate ante Unionistas Guille considera que “el equipo estuvo muy bien” y que “merecimos más, pero ahora toca pensar en el partido del miércoles”. “Seguimos sin perder, que es lo que importa. Nos llevamos ese punto el fin de semana, aunque con una sensación agridulce, y podemos llevarnos seis puntos más esta semana”, añade, en referencia a la visita de mañana al Salamanca y el domingo al Dépor.

El sabor agrio del último partido se debe al empate sin goles, a pesar del dominio sobre Unionistas. El gol, dice Guille, es cosa de todos: “Generas y generas y no aciertas, pero tenemos que seguir porque el gol llegará. Esto no perjudica solo a la parte de arriba del equipo, todo el mundo quiere ganar. Si tienes tanta llegada y no te entra estoy convencido de que tanto Primo como Brais, Juampa... tienen tanta gana de meter gol como nosotros de que los metan. El gol llegará, tenemos plena confianza en ellos”.