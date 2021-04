Guille Torres, el primero que se apunta a continuar en el Compostela

Guille Torres llegó al Compostela en septiembre, a raíz de la lesión de larga duración de Joel López, para convertirse en la última incorporación de un equipo que apostaba por la continuidad en bloque. Valora como satisfactoria la experiencia en Santiago, donde incluso le agradaría poder extender su estancia.

“A nivel individual estoy supercontento, eso le traslado a mi familia y a mis amigos de Barcelona. Estoy muy contento con el equipo, con la ciudad, con la gente con la que me ha tocado cruzarme por aquí. Si me dieran la oportunidad yo estaría encantado de poder contar aquí con un club como el Compos porque me he encontrado muy a gusto durante el año”, admite Guille, uno de los futbolistas que termina contrato. “No tengo queja absolutamente de nada”, asegura, ni del clima: “Yo tuve familia viviendo en Santiago y al principio me dijeron que me acostumbrara al clima, que iba a ser un poco complicado, pero aun así me gusta la lluvia, me encanta entrenar y jugar lloviendo, no le pondría ningún pero”.

El zaguero blanquiazul está “muy feliz” en Santiago y en el Compostela, “un sitio que recomiendo. No todos pueden llegar al Compostela por el gran club que es, tiene toda su historia, pero lo recomiendo al cien por cien”.

Al Compos llegó procedente del Don Benito, participando en once partidos, aunque espera sumar muchos más: “No me arrepiento para nada de haber estado aquí, sino todo lo contrario, estoy muy orgulloso y ojalá siga”.