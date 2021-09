Ha nacido una nueva estrella: Carlos Alcaraz

RAFA NADAL ya tiene sucesor. El futuro del tenis español está garantizado, el tenis de Carlos Alcaraz enamora a los neoyorquinos. Un murciano de 18 años, discípulo de Juan Carlos Ferrero (ganador de Roland Garros y n.º 1 del mundo en 2003, gran tenista y mejor persona, es su entrenador, está en las mejores manos). Carlos Alcaraz, hasta ahora una promesa (55 del ranquin ATP), se ha convertido en una estrella en el emblemático Arthur Ashe Stadium de New York ante 23.000 espectadores, que han vibrado con el joven tenista en su partido de dieciseisavos de final contra el griego Stefanos Tsitsipás (n.º 3 del mundo) al que venció en un apasionante, maratoniano (más de cuatro horas de lucha a un ritmo trepidante) y épico partido por 6/3, 4/6, 7/6, 0/6 y 7/6; con un público totalmente entregado y volcado con el español, coreando su nombre en su primer partido en la pista central, llevándolo en volandas a la victoria más importante de su carrera.

En los octavos de final de su primer US Open se enfrentará al alemán Peter Gojowczyk (141 de la ATP). Alcaraz lo tiene todo para triunfar en el mundo del tenis: es joven, tiene un buen físico y buena técnica, y con mucho margen de mejora, disfruta en la pista como nadie, asombra la naturalidad y sencillez de su tenis, la alegría que transmite en la pista, es un ganador nato. Es un tenista muy explosivo, me llamó la atención su agresividad y su gran pegada a la hora de golpear la bola, se coloca muy bien y es muy rápido de brazo a la hora de atacar la bola arriba y delante, y eso le permite desarbolar al contrario, que pierda la posición, y hacer muchos winners. Me gusta mucho su colocación encima de la línea en el fondo de la pista atacando siempre de drive y de revés, tiene un buen saque pero que puede y debe mejorar. Lo que más me entusiasma es la forma de atacar la derecha (era mi golpe preferido y salvando las distancias no lo hacía nada mal), tiene un drive demoledor, con un ritmo y velocidad de bola poco visto en el circuito.

Es un perfil de jugador de ataque, de ganar el punto, no de perfil defensivo que espera a que falle el contrario. Tiene su propio estilo, pero tiene el perfil de Federer salvando las distancias ya que la técnica depurada y la clase de Roger hoy no la tiene nadie.

Tiene buena técnica y puede romper el ritmo con una dejada inesperada, tiene unas condiciones físicas envidiables. Ante un jugador de clase excepcional y técnica depurada como Tsitsipás, demostró tener temple y un control mental que no es normal en un chico tan joven. Bajo la experta dirección de Ferrero tiene un futuro prometedor. Le auguro que muy pronto se colocará en el top ten.

Carlos, me has impresionado, has conquistado mi corazón, llegarás muy lejos. Sabía que con ese tenis que llevas dentro, en cualquier momento darías un paso adelante, y he tenido el privilegio de disfrutar de esa gran victoria. A partir de ahora estaré apoyándote siempre. ¡Mucho ánimo campeón! Esto no ha hecho más que empezar.