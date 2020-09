Habrá plante hoy del UB Lavadores que se niega a viajar hasta Tenerife

San Bartolomé (Lanzarote). El CB Lanzarote Zonzamas y el UB Lavadores Vigo deben disputar hoy, a partir de las 20.30 horas, su primer encuentro de la División de Honor Plata femenina, partido que, en principio, no se disputará en el Pabellón Municipal de Las Palmeras por la negativa del conjunto gallego a viajar a Canarias. Algunos de los equipos de Galicia, entre los que se encuentra el UB Lavadores, han solicitado un cambio en el sistema de competición en el que se agrupe a los equipos de una misma zona geográfica en un grupo y evitar con ellos los desplazamientos en avión. Una propuesta que no ha obtenido respuesta por parte del ente federativo.

Los responsables del conjunto olívico aseguran que no viajarán con el fin de garantizar la seguridad sanitaria de sus jugadoras y no exponerse al problema que conlleva tener que realizar una cuarentena en Canarias. No disponen de billetes y han solicitado el aplazamiento del encuentro.

Ajeno a todo lo que sucede en su rival, el CB Lanzarote Zonzamas ha preparado con intensidad el choque inaugural de la competición y para el que dispone Juan Rivera de todas sus jugadoras.

A expensas de una comunicación de última hora de la Real Federación Española de Balonmano, las canarias harán acto de presencia en el pabellón y los colegiados tendrán que recoger en el acta arbitral la incomparecencia del UB Lavadores Vigo. efe