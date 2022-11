“Haciendo crossfit puedes subir escaleras sin fatigarte”

José Antelo es el preparador de crossfit del gimnasio WonderSport de Milladoiro. Es un apasionado de las artes marciales que ha aprendido de profesionales tan reconocidos como el boxeador español Sandor Martín, que actualmente cuenta con el cinturón de la Unión Europea de Boxeo en peso superligero, y del también boxeador Tyson Fury. Ahora pone su experiencia al servicio de los vecinos de Milladoiro.

¿Qué es el crossfit y que lo diferencia de otras disciplinas?

Es un tipo de entrenamiento que proviene del fitness, realizado a una alta intensidad, con ejercicios variados y en constante movimiento. Lo que lo diferencia del gimnasio es el sistema de entrenamiento, ya que no solo utilizas un grupo muscular como podría ser en el gimnasio, si no que trabajamos con todo nuestro cuerpo.

¿Cuándo y por qué crees que se puso tan de moda esta práctica?

En estos últimos años se puso más de moda todavía, pero ya lleva desde hace unos ocho entrando fuerte en España. Yo creo que se puso de moda por el método de entrenamiento que tenemos, ya que normalmente las clases son de una hora y eso a la gente le llama mucha la atención, porque sales del ‘box’ con sensación de haber trabajado lo que en un gimnasio te llevaría tres horas

¿Cómo ha evolucionado el mundo del crossfit en los últimos años?

Pues cada día siendo más y más ‘box’ de crossfit por todo el mundo, porque vayas a donde vayas vas a tener un sitio para entrenar. En tema de ejercicios, cada día se superan buscando nuevos retos para los atletas, ya sea nivel amateur o profesional.

¿Qué diferencia a WonderSport del resto de gimnasios a la hora de la práctica del crossfit?

Tenemos una instalación muy buena, contando con una buena tarima de halterofilia, una gran jaula donde podemos colgarnos y realizar los ejercicios que toquen todos juntos y sobre todo muy buen ambiente y muy buenos grupos en todas las clases, donde nunca se deja a nadie que se quede atrás, siempre tiramos unos de otros en todo momento.

¿Las clases de crossfit en Wonder

Sport son para todos los públicos?

Sí, las clases son para todos los públicos ya que siempre tenemos adaptaciones para todos los niveles, ya sea por una lesión, una condición física más baja o cualquier otro tipo de patología. En nuestro caso, tenemos gente desde los 18 años hasta los 60.

¿Qué se puede esperar alguien que se apunte por primera vez a crossfit? ¿Existe alguna limitación?

Como dije anteriormente, lo principal son los compañeros que te vas a encontrar en cada clase, siempre con muy buen rollo y ganas de aprender todos juntos. Limitaciones no existen, ya que podemos adaptar siempre todo, incluso tenemos en España varios atletas que nos demuestran eso cada día, como Xabi Osa, un chico que representó a España en los ‘CrossFit Games’ ya en dos ocasiones en categoría adaptados. Un gran ejemplo a seguir para mí, ya que desde que tuve la oportunidad de conocerlo sé que si él, con tan solo un brazo, no tiene excusas para poder practicar esto cada día, ninguno de nosotros tendríamos porque hacerlo, ya que su condición física no le impide realizar y adaptar cualquier tipo de movimiento.

¿Cuál es el mayor beneficio que pueden encontrar jóvenes y adultos que quieran dejar una vida sedentaria y comiencen a practicarlo?

Uno de los mayores beneficios es la mejoría en poco tiempo en cosas cotidianas del día a día, como por ejemplo subir escaleras sin fatigarte, echarle una carrera a tu hijo y poder llevar la bolsa de la compra sin tener que parar. El cambio físico es lo que más suele buscar la gente, el verse bien con uno mismo, y aquí ayudamos a que la gente lo consiga.

¿Qué horarios tenéis en vuestro gimnasio?

Nuestras instalaciones están abiertas 365 días al año, de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, empezando a las 7.30 horas la primera clase y terminando la última a las 22.00 horas.

¿La práctica del crossfit debe acompañarse con dieta o es innecesario?

Como todo deporte, suele ser importante una buena alimentación y, claramente, siempre es recomendable seguir una dieta o un buen hábito de alimentación para que el progreso y el rendimiento de cada entreno se vea antes reflejado.

¿Qué es mejor practicar crossfit o empezar por las máquinas tradicionales?

Mi recomendación personal es empezar ya con el crossfit, ya que como antes dije es un tipo de entrenamiento que todo el mundo puede realizar y a todo el mundo se le puede adaptar cualquier ejercicio.