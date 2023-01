Hay que tornear el equipo

El paso por el mundial nos dejó pocas novedades en los estilos de juego. Tal vez salió mal parada la posesión por la posesión y resultó fortalecido el orden y el poderío físico, junto con el contraataque como el arma más utilizada en ataque.

Fuertes en defensa, transiciones rápidas para evitar la organización defensiva rival y poder finalizar las jugadas.

Calmados después de esta etapa en Catar, retomamos la Liga sin modificaciones y, a la par, nos involucrados en la Copa del Rey con sorpresas mayúsculas. Las eliminatorias a un solo partido y en casa del pequeño son propicias para sustos y alegrías, igualan los astros con lo terrenales. Equipos de menor rango, con juego sencillo, simple, basados en el orden y en la velocidad, con profundidad, consiguieron meter muchos goles e, incluso, echar de la competición a equipos de primera. Con su estilo, aprovechando las características de sus jugadores igualaron muchas eliminatorias.

Los eliminados y los que sufrieron se acusan de falta de una actitud adecuada para jugar en estos campos y contra estos rivales, otros le llaman desmotivación y así se igualan las cosas. Conozco algunas causas y sé que a muchos jugadores estos partidos no le atraen y el entrenador duda con que unidad enfrentarlos. Ir con todo o dar la oportunidad a los menos habituales, rotar o no rotar, pero nunca se sabrá lo mejor opción ya que no tendrán posibilidades de comparación y tampoco otras oportuni-dades si quedan eliminados.

A pesar de todas estas experiencias y vivencias nos cuesta admitir que el juego lo realizan los jugadores, con su conjunto de rasgos característicos, con su manera de hacer personal, con su modo de practicar, con su peculiaridad, así llamaron la atención en el campo.

La manera de proceder de muchos, en esta época de influencia sorprendió, alguna colectividad se acogió al viejo estilo, a hacer cosas sencillas, buscando la portería rival con el gol como objetivo y lo consiguieron con ese estilo.

Se llama estilo de juego a la forma que damos a la puesta en escena del juego, a ese modo peculiar que el equipo expresa cuando ataca, lo que pueden hacer sus jugadores con balón y también cómo se manifiestan cuando no está en posesión de la pelota e intentar sacársela al rival. Todo este entramado está formado por las diversas características y cualidades de los componentes que participan en el juego y sus posibilidades de aplicación, que fluya el talento y la capacidad de los hombres de campo. Luego está la mano de entrenador para hacer funcionar, aplicar todo esto y hacerlos jugador como equipo.

En el juego no llega sólo el jugador, no llega la capacidad y el talento, cuando acometa los distintos procesos del juego necesita del equipo y el equipo necesita de director. El mejor estilo, el idóneo, es aquel que aglutina y conjunta las cualidades, las creencias y las mentalidades de los jugadores para no frustrar sus iniciativas y los haga jugar individual y colectivamente disfrutando y rindiendo como equipo. Hay que tornear el equipo porque después de esta reflexión podemos concluir que, en el juego, no se puede ir contra los jugadores ni contra las creencias ni contra tu propio estilo.

¿Cómo buscamos el punto de equilibrio? Hace falta mucha personalidad para imponerse a las modas, a la imitación de modelos de éxito que venden, a la influencia interna y externa a que está sometido el propio proyecto, ya sea desde el diseño inicial hasta la marcha en la competición y los resultados del marcador. La discusión seguirá viva en torno al estilo, al modelo y su idoneidad, pensando en el equipo y en el jugador.

Conviene cavilar sobre ello. pulirlo, devolver el juego a los jugadores labrando la realidad, pero está todo enfocado a: además de ganar hay que ganar para mantener el entramado, se sostenga el asunto y la vida de la entidad.