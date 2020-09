Hazard sigue su plan específico, Bale espera salida

El belga Eden Hazard inició el trabajo de campo en la ciudad deportiva del Real Madrid y entró en contacto con el balón en su plan específico de pretemporada, mientras que el galés Gareth Bale sigue sin pisar el césped a la espera de encontrar una salida al fútbol inglés.

Mientras los jugadores de Zinedine Zidane que están disponibles para comenzar la Liga disputaban un partido de entrenamiento ante el Getafe en el estadio Alfredo di Stéfano, Hazard dio un paso al frente en su planificación.

El belga abandonó el gimnasio por primer día y las sesiones que ha dedicado al fortalecimiento de su tobillo operado para, tras completar series de carrera, entrar en contacto con el balón en diversos ejercicios que también completaron sus compañeros Isco Alarcón y Sergio Reguilón, mejorados de sus respectivos esguinces de tobillo, y el serbio Luka Jovic.

Por su parte, el balear Marco Asensio comenzó a probar sensaciones de su rodilla operada, que recibió un golpe en la concentración con la selección, también sobre el césped con un trabajo más suave, mientras que Bale sigue recluido en el interior de las instalaciones a la espera de que se resuelva su situación.

Dos equipos ingleses, Manchester United y Tottenham han mostrado interés por una cesión, fórmula que no descarta el Real Madrid para librarse de la alta ficha del extremo galés, que especialmente en el tramo final de la anterior temporada no entró en los planes de Zidane y apenas tuvo minutos de juego con el equipo blanco, que terminó además alzándose con el título de campeón de liga.

AMISTOSO. Mientras tanto, en el partido de entrenamiento programado para ayer, e Real Madrid goleó 6-0 al Getafe en su único test de pretemporada, un partido amistoso al que Zinedine Zidane dio cariz de entrenamiento y pidió que no se informase de nada de lo ocurrido en el estadio Alfredo di Stéfano, donde se exhibió Karim Benzema, autor de cuatro goles, y también marcaron Sergio Ramos y el canterano Sergio Arribas, uno más de los jóvenes del Madrid que tuvieron ayer minutos de juego.

El secretismo marcó el único encuentro de preparación del Real Madrid antes de su estreno liguero el próximo domingo en San Sebastián ante la Real Sociedad. El cuadro blanco no disputó la primera jornada de liga, aplazada al hebr terminado la pasada campaña más tarde al tener que jugar su eliminatoria de la Liga de Campeones frente al Manchester City.

DIVIDIDOS. En todo caso, el club blanco informó en su web del “segundo” entrenamiento “de la semana” y especificó que “una parte de la plantilla disputó un partido de entrenamiento contra el Getafe”, mientras que “otro grupo de jugadores trabajó en el gimnasio y sobre el césped de los campos 1 y 2 de la Ciudad Real Madrid”.

El club madridista no desveló detalle alguno del partido: ni siquiera el once titular de un equipo que no pudo contar, por diferentes problemas físicos, con Martin Odegaard, Eden Hazard, Gareth Bale, Isco Alarcón, Marco Asensio, Sergio Reguilón, Lucas Vázquez, Mariano Díaz y Luka Jovic.

El Getafe sí lo hizo y su técnico, José Bordalás, también dejó claro que se tomó el duelo como un ensayo y realizó numerosas pruebas en un equipo titular que integraron David Soria, Sabit, Cabaco, Chema, Alba, Iglesias, Palaversa, Timor, Keita, Oscar Nowak y Ángel.

Benzema demostró que inicia la temporada igual de enchufado que terminó la pasada y firmó cuatro de los seis tantos madridistas marcados en el primer tiempo. El capitán Sergio Ramos, quien no faltó tampoco a su habitual cita con el gol, y el centrocampista canterano Arribas completaron la goleada del conjunto madridista ante un Getafe que también iniciará su participación en LaLiga Santander el domingo, frente a Osasuna, en un curso en el que intentará reeditar el éxito de las anteriores.