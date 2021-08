Henry Ellenson: “Sé lo que puedo hacer y quiero enseñarlo aquí”

Henry Ellenson será el cuatro y medio del Monbus Obradoiro 2021/22, el interior que puede jugar por dentro y por fuera, de cara o de espaldas, de 4 y de 5, junto a cualquiera de sus compañeros de los dos puestos altos. Jake Cohen, Vladimir Brodziansky, Nemanja Radovic, Shayne Whittington, Alec Brown o Levon Kendall han ejercido ese rol con mejor o peor suerte en los últimos años pero ninguno llegaba con 83 partidos en la NBA en su currículum. Eso sí, los minutos de Ellenson cayeron a cuentagotas y ahora espera exhibir su potencial. “Sé lo que puedo hacer y quiero enseñarlo”, apuntó en su presentación en el establecimiento Wonder Nutrición en Área Central.

Ala-pívot (o pívot) de 2,08 metros de altura y 24 años, Ellenson ha jugado en Detroit Pistons, New York Knicks, Brooklyn Nets y Toronto Raptors, pero siempre con más protagonismo en la Liga de Desarrollo (G-League) que en la propia NBA. Ahora, en la Liga Endesa, podrá disfrutar de un rol importante. “En este punto de mi carrera, este es un paso en la dirección correcta. Es mi sexto año como profesional y poder venir y probarme a un alto nivel, y demostrar lo que puedo hacer... Eso me emocionó”, declaró el jugador nacido en Rice Lake, una localidad de unos ocho mil habitantes en Wisconsin, Estados Unidos.

Tras recibir el interés del Obra, Ellenson pudo hablar con Mike Muscala y Matt Thomas, dos jugadores que se hicieron un hueco en la NBA tras militar en Sar. Ambos le dieron referencias muy positivas y su propio representante le explicó que la Liga Endesa es la más fuerte de Europa, pero también resultó clave conversar con Moncho Fernández. Su nuevo técnico y el director general del club, José Luis Mateo, ya lo siguieron en la Liga de Verano de Orlando, en el año 2016, recién terminado su ciclo universitario.

“Coach Moncho me ha visto jugar mucho tiempo, ya estuvo en mi primera Liga de Verano con el director general. Eso fue bueno porque conocía cómo juego, al venir a Europa por primera vez no estaba seguro de si sería así. Eso me hizo estar más cómodo tomando la decisión. También me habló de la comida, de vivir aquí, la ciudad, el nivel de baloncesto...”, afirmó.

Con esas referencias, el nuevo interior del Monbus Obradoiro fue claro a la hora de responder sobre su futuro más allá de este curso: “Ahora mismo me preocupa el presente. No me centro en intentar volver a la NBA o no, estoy emocionado por la oportunidad de esta temporada con el Obradoiro porque el equipo puede hacer algo especial y estoy deseándolo. Si empiezo a pensar en la que viene, no tendré una buena campaña”, argumentó.

POLIVALENCIA. Al nuevo jugador del Monbus Obradoiro lo definió el encargado de ficharlo tras varios años de seguimiento. “Henry es un jugador cuya polivalencia lo capacita para jugar en las dos posiciones interiores. El tiro exterior es su mejor cualidad pero puede hacer más cosas en la pista, como poner la pelota en el suelo o rebotear. Esperamos que sea ese comodín capaz de jugar con cualquiera de los otros interiores del equipo”, desgranó José Luis Mateo.

Preguntado por cómo se describiría, el propio Ellenson apuntó: “Soy muy versátil, puedo jugar en el perímetro y por dentro. Con mi altura puedo tirar ante defensores más bajos pero también puedo aprovechar mi cuerpo dentro de la zona. Me gusta jugar por dentro y por fuera. Así me describiría: por la habilidad para anotar en diferentes lugares de la pista”.

Con esa virtud para acompañar a cualquiera en la pintura, el estadounidense confía en la combinación entre un perfil como el suyo y lo que ofrecen Viny Okouo y Laurynas Birutis, más interiores. “Entrenar con ellos cada día nos hará mejores unos a otros porque Viny y Biru especialmente son muy fuertes en la pintura y te obligan a luchar. Nuestros rivales tendrán un emparejamiento complicado en la posición de pívot porque con Viny y Biru en el 5 tendrán que defender a jugadores con capacidad para jugar de espaldas, y si estoy yo de 5 tendrán que defender el perímetro. Esa combinación les causará problemas”, auguró Ellenson, encantado con el grupo de personas en el Obra y seguro de su adaptación: “Al final, baloncesto es baloncesto”.