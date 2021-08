Hobbs y Ellenson, bajas del Obradoiro ante el Breogán

La final de la Copa Galicia entre el Monbus Obradoiro y el Río Breogán (sábado, 20.00 horas en A Malata, Ferrol) se presentaba como la primera oportunidad de ver al completo el nuevo proyecto del conjunto santiagués, pero contratiempos de última hora conllevarán dos bajas importantes, las de Braydon Hobbs y Henry Ellenson. Además, Moncho Fernández decidirá si da minutos a Thomas Scrubb después de un solo día de entrenamientos colectivos.

Braydon Hobbs arrastra molestias en un tobillo y no pudo participar en los entrenamientos del jueves ni del viernes, por lo que no forzará ante el Breogán. Tampoco estará Henry Ellenson, que el martes viajó a Estados Unidos para resolver trámites por su visado y todavía no ha logrado superar las trabas y la lentitud de la burocracia para volver a Santiago. El lunes, en su presentación, el ala-pívot confesaba su ilusión por estrenarse como obradoirista pero deberá esperar.

Además, Thomas Scrubb realizó este viernes su primera sesión con el grupo y será Moncho Fernández quien decida si debuta ya el sábado. El alero canadiense llegó desde su país el miércoles y tuvo que aguardar a que el laboratorio enviase el resultado de su test PCR (un tipo de diagnóstico que actualmente suele conllevar un día de espera) y a someterse al reconocimiento médico para poder saltar a la pista de Sar.