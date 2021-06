Homenaxe ao judo galego con ata catro olímpicos

CITA O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou no tatami do Centro Galego de Tecnificación Deportiva na homenaxe realizada aos deportistas de Galicia que veñen de competir no Mundial de Budapest: Nikoloz Sherazadishvili, Francisco Garrigós, Alberto Gaitero, María Bernabéu, Laura Martínez, Sara Álvarez e Estrella López. O acto, ao que faltou Estrella López por motivos deportivos, foi dirixido polo presidente da Federación Galega de Judo, Mario Muzas.

Dos catro judokas con licencia galega que acudirán a Toquio, Lete Lasa recoñeceu o traballo de María Bernabéu, da que dixo ser a pioneira desta brillante xeración e recoñeceu o palmarés de Alberto Gaitero e Francisco Garrigós, especialmente polas súas últimas medallas colleitadas como o bronce de Fran en Budapest. Por último dirixiuse a Niko Sherazadishvili como “o único judoka español bicampión mundial e a nosa enorme esperanza”. Estes catro representan o 57 % da delegación española de judo que competirá nos Xogos, cun total de sete deportistas.

Lete Lasa celebrou a súa decisión de competir por Galicia e recoñeceu o traballo da Federación Galega que “ten moito que ver en xuntar aos mellores judokas en Galicia”. Por último, o mandatario dirixiuse aos 15 rapaces e rapazas que practican judo no CGTD grazas ás bolsas da Xunta. ecg