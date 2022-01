Iago Aspas sella la victoria ante el Betis de un Celta sólido y efectivo

Sevilla. El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Chacho Coudet, se mostró “orgulloso del grupo” después de su victoria por 0-2 en el campo del Betis, pues resaltó que ha tenido “muchas dificultades” para componer la convocatoria y ha “necesitado la participación de todos”.

El Celta sufrió, además de las muchas ausencias que arrastraba, la baja a última hora del lateral diestro Kevin Vázquez, de quien el técnico sudamericano explicó que “se levantó con un problema estomacal y no se recuperó”, por lo que hubo que “tomar la decisión en el vestuario” de que no jugase.

Coudet consideró que su equipo sumó “tres puntos más que valiosos ante un equipo que venía haciendo muchos goles” y frente al que el Celta no ha “pasado tantas dificultades”.

“Hacía mucho tiempo que no se ganaba acá (en el Benito Villamarín). El equipo está bien, no han acompañado los resultados, pero tiene ganas de remontar”, subrayó el preparador del conjunto vigués ante los medios de comunicación.

UN ZARPAZO JUSTO SEGÚN IAGO ASPAS. El delantero celeste Iago Aspas, autor de los dos goles del Celta, destacó que su equipo supo “aprovechar las ocasiones” en el Benito Villamarín, mientras que “ellos no las han tenido muy claras”, por lo que considera “justo” el “zarpazo” dado por los olívicos en el estadio bético.

Iago Aspas afirmó que “en casa” el Celta ha “hecho también buenos partidos”, por lo que su opinión, al término de la primera vuelta, es que los celestes tienen “más fútbol que puntos para estar más arriba”, aunque este domingo sí han tenido la “oportunidad de ganarle bien a un equipo muy bueno”.

“Sigo haciendo lo mío, mi trabajo, anotando goles. Al final de temporada, como dice Nolito, habrá que sacar la libreta para saber cuántos he metido. Quiero dar la enhorabuena a Okay, que no juega mucho, pero es un chico muy comprometido”, concluyó el atacante moañés en las declaraciones realizadas a Movistar sobre el césped del estadio sevillano. C. C.