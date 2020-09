Igualar el mejor arranque en la ACB... la píldora contra el cansancio

El lado más poético, idílico, del deporte subraya que siempre se aprende más de las derrotas que de las victorias, pero de ningún jugador o entrenador se escuchará nunca que está conforme con sus tropiezos. El Monbus Obradoiro está todavía creciendo en el aspecto físico, en proceso de acoplamiento, de asimilación de conceptos, interiorizando tácticas, estrategias y ese famoso libro de jugadas de Moncho Fernández y su cuerpo técnico... pero también está venciendo, y aunque la llamada sea a la templanza, la sensación es de optimismo.

Cuenta ya el conjunto compostelano con un pleno en las dos jornadas disputadas y busca una marca que evoca épocas de bonanza e ilusión, una histórica temporada 20212/13 en la que el Obra jugó su primer play-off por el título con el Real Madrid como rival. Entonces logró su mejor arranque en la ACB con tres dianas consecutivas.

No es líder, la foto en lo alto de la clasificación la chafó los contundentes triunfos del Real Madrid y del Joventut, pero el Monbus permanece en la atalaya de la tabla orgulloso del colchón que le separa de la zona de peligro: ese sigue siendo el objetivo.

El equipo santiagués recibe hoy (17.00 horas) en Sar al Coorsur Real Betis y alerta Moncho Fernández de la dificultad del choque cuando expone, sin tapujos, el estado al que llega su plantel a esta cita, la tercera en una semana. “El equipo está cansado, como no puede ser de otra forma. Hemos hecho nuestro trabajo. Desde el viernes pasado ha sido una semana de una actividad frenética, aun nos queda el entrenamiento de hoy, el de mañana, pero creo que también está muy animado, lógicamente. El aspecto mental seguro que suplirá al físico cuando sea necesario”, aduce. Porque sabe el entrenador que “los estados de ánimo son fundamentales y lógicamente ahora nos encontramos en un momento dulce por haber ganado”. “Pero nos durará hasta hoy que nos tenemos que meter de lleno en el próximo rival y ya no habrá mucho más tiempo para celebraciones”, advierte al mismo tiempo.

Nombres como Birutis, primer MVP de la temporada en la Liga Endesa, Beliasukas o Robertson están llamando ya la atención por su inmediato rendimiento en una competición prácticamente nueva para ellos, y a esta nómina pretende sumarse Jake Cohen, uno de los jugadores franquicia en el proyecto 2020/21 pero al que el feliz nacimiento de su primer hijo le ha hecho retrasarse en su trabajo de pretemporada. Ante el Manresa tuvo sus primeros minutos. “Le falta mucho. Es el jugador que lleva menos entrenamientos con nosotros y prácticamente hace dos días que llegó, estuvo 12 parado y le queda un mundo por delante porque tendrá que encontrar la forma física que ahora no tiene, adaptarse a los compañeros, al equipo, al juego, pero seguro que pondrá todo de su parte para que sea lo más rápido posible”, argumenta Moncho Fernández.

Rival herido. La experiencia, la visión de juego, la calidad y el físico del pívot israelí se antojan claves hoy para combatir al “baloncesto moderno” -como lo acuña el propio entrenador santiagués- del Betis. El cuadro andaluz llega a Santiago después de descansar en la primera jornada y debutar este viernes ante el Joventut en un partido en el que no demostró su verdadero potencial (57-78), aunque sí algunas de las características que lo convierten en un enemigo peligroso, sobre todo si llega herido. Asume el entrenador del Obra que la dificultad del día a día ha relegado al tema del análisis del rival a un segundo plano en detrimento de la necesidad de potenciar el crecimiento propio, pero las aptitudes del cuadro andaluz son innegables. “Todos hemos jugado muy pocos partidos, todos estamos empezando y todos vamos a seguir avanzando. Nos fijamos en qué cosas podemos hacer nosotros y el scouting tiene que ver más ahora más con las habilidades, filosofía y aspectos más generales. Feldeine sigue siendo un jugador increíble, igual que Ouattara o Kay. Son grandes jugadores que se van a integrar en la filosofía que tiene Curro Segura, que también es muy reconocible”, detalla.

Por eso no se fía de los pobres número del equipo hispalense en su estreno esta temporada. “Estuvieron poco acertados, pero hacer de un partido lo que va a ser un equipo es una osadía. Son jugadores muy buenos que demostraron que pelean, que tienen alma y que necesitan tiempo para construirse”, insiste Moncho Fernández que añade: “Lo decía Curro, que necesitan entrenar y estar juntos y hasta ahora no lo han tenido, como no lo hemos tenido casi ninguno”. “Pero es un equipo que te puede hacer daño por muchas vías diferentes. Físicamente son muy potentes, tienen un gran lanzamiento exterior, y jugadores muy atléticos en la pintura. Es un equipo muy moderno”, reiteraba en la previa.

Hasta 14 rebotes ofensivo capturó el Betis ante el Joventut sin sacar rédito y se obcecó en atajar distancia desde el triple (5/23) sin éxito. Pero seguro los de Curro Seguro habrán tomado buena nota para no caer en las mismas trampas hoy en un Sar de nuevo sin público... pero con el Miudiño como catalizador de todo el obradoirismo.