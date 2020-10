Inicia el bus del Compos el ilusionante viaje de vuelta por la Segunda División B

Ha tardado en llegar, a qué negarlo. Si se mira bien, no hace tanto que la SD Compostela celebró como se merece el Día de Santiago: con su ascenso a Segunda B. Pero el mes de vacaciones ha parecido largo (no para los jugadores), como la atípica pretemporada. Pero hoy al fin (16.30 horas, Reina Sofía, televisado por Footters), el Compos se reencuentra con la Segunda B; también es diferente la categoría respecto a la que dejó hace cuatro años y medio, con grupos y subgrupos, con exigencia de no fallar desde el inicio, pero es la Segunda B, el viaje que el bus del Compos quiere recorrer: ayer partió desde San Lázaro cargado de ilusión. Hoy espera un hueso: el Unionistas, en Salamanca.

Afrontará el equipo blanquiazul su primer desafío, dentro del gran reto que supone la categoría de bronce del fútbol español. Contra el Unionistas, considerado por la propia ciudad segundo equipo de Salamanca. En el Reina Sofía y no en El Helmántico. Pero el Unionistas tiene dos mil abonados. Y en la pretemporada, pese a ser un conjunto totalmente renovado, ha brillado; como ha destacado en él Aythami, aquel ariete que tuvo la SD.

Al bus de la SD, ayer, no se subió David Soto, baja por sanción. Puede que no sea la única hoy: Bicho viajó, como algún que otro compañero, pero es seria duda para participar. Sí acudió (más ilusión, si cabe) el juvenil Manu Rivas, jugador de banda.

Yago Iglesias, feliz también por ser técnico de Segunda B, y con su Compos, tiene claro que en la pretemporada “hemos tenido más entrenamientos que partidos”, pero admite que “las sensaciones son muy buenas; el equipo está con muchas ganas”.

También él se subió al bus en “uno de los viajes más largos, contra un gran equipo y en un campo sintético, uno de los dos que hay en este subgrupo”, dijo Yago, Y alertó: por mucho que el bloque de la SD esté cocido a fuego lento en las temporadas anteriores, por mucho que el Unionistas sea todo lo contrario, el reto es de envergadura.

Porque el equipo salmantino no es nuevo en Segunda B, abre su tercera temporada consecutiva en la categoría. Y tiene “la pretensión de acabar arriba. Se trata de un equipo muy poderoso físicamente, que basa su fortaleza en llegar rápido a portería rival, ya sea en juego directo o contraataque, y eso nos va a exigir a estar muy concentrados durante los 90 minutos”, analizó.

Primer partido y ya con las orejas tiesas, que suele decir el entrenador. Que sigue alertando: el Unionistas tiene a Aythami, pero también a De la Nava o Álex Rey, conocidos del fútbol gallego.

Frente a eso, el ilusionante Compostela. Que quiere empezar a subir bien el escalón, que sabe que “el nivel aumenta, los equipos son de otra talla, hay más ritmo... pero vamos a intentar hacer nuestro juego”. Todo, en el subgrupo “más difícil”, también el más atractivo. Por él quiere viajar feliz el bus de la SD. Hoy, primera escala.