Iván Raña, el pionero del triatlón que deja el deporte profesional

Iván Raña ha anunciado que deja el triatlón profesional. A sus 42 años, el triatleta ordense, primer campeón del mundo español de la especialidad, anuncia su retirada como deportista profesional, aunque seguirá ligado al deporte y tomará parte en algunas competiciones que le apetezcan.

“Dejo el triatlón a nivel profesional. Lo dejo como deportista profesional, me dedicaré a hacer carreras que me llaman la atención, que pueden ser pruebas de mountain bike o maratones de montaña. Cualquier cosa que me haga ilusión. Pero el triatlón a nivel profesional lo voy a apartar un poco”, anunciaba Raña en una entrevista difundida a través de Youtube por el canal Triatletas en Red.

Como razón para aparcar el triatlón profesional Iván Raña comenta que “estaba muy bien entrenando pero ya sentía que los resultados no eran lo primordial”. Y quien fue pionero, quien abrió camino para las grandes estrellas a nivel español que vinieron detrás, como Gómez Noya o Mario Mola, se va con un mensaje de aliento a las futuras generaciones: “Animo a todos los chavales a que sigan los sueños que tienen. Yo miro para atrás y no sé como conseguí tantos resultados, creo que fue soñando”.

Iván Raña (Ordes, 10/06/79) se convirtió en 2002 en el primer triatleta español en proclamarse campeón del mundo. Su título en Cancún supuso una auténtica proeza, en una época en la que este deporte apenas gozaba de seguimiento en España, muy por debajo de otros países en los que era una potencia.

Raña, el gran precursor de la edad de oro del triatlón español, añade otros dos subcampeonatos mundiales a su palmarés, que adorna con dos entorchados europeos y un subcampeonato. En su vitrina brillan con luz propia dos diplomas olímpicos, con sendos quintos puestos en Sídney y en Pekín (también compitió en Atenas).

Los de Pekín fueron sus últimos Juegos y los primeros de Gómez Noya, que quiso despedir a Raña. “Hoy se retira del triatlón profesional el señor Iván Raña. Ha sido una inspiración para muchas generaciones de triatletas tanto en España como en el resto del mundo, entre los que me incluyo. ¡Gracias Iván por los buenos tiempos, las batallas y por abrir el camino! Felicidades por una carrera impresionante”, expresaba Noya.