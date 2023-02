Jaime Santos: “Hay material para conseguir el ascenso a 1ª RFEF”

Este jueves la SD Compostela celebró la presentación de Jaime Santos, única incorporación del mercado invernal, en las instalaciones de Ferrecal, nuevo patrocinador del club y en especial de este jugador. “La adaptación está siendo bastante rápida gracias a los compañeros. Hay un grupo espectacular que te lo pone fácil en el día a día”, comentó el jugador en el acto.

“Para la puesta a punto debo ir cogiendo forma, al final llevaba unos meses sin competir y eso se nota, pero creo que este fin de semana estaré disponible para lo que el míster necesite de mi”, señaló Jaime Santos, que podría debutar este domingo en el Estadio Vero Boquete frente a su nueva afición (el Compos se enfrenta al Ourense a las 19.00h). Añadió al respecto que “a ver si se pueden sacar los tres puntos, que es lo más importante”.

Sobre su llegada al club, señaló que “aunque todo el mundo dice lo mismo”, en este caso “puede ser una realidad”, y es que “cuando te llama el Compostela, por mucho que ahora no esté en su mejor momento histórico, creo que precisamente por donde ha estado y por lo que significa para la ciudad y el fútbol español es un proyecto importante”. Motivo por el que las negociaciones fueron veloces: “Nos entendimos rápido, se hizo en dos días”.

A la esedé le está costando encontrar el gol en lo últimos encuentros y esta incorporación puede ser clave en este aspecto. Si bien Santos afirma que “lo que sin duda puedo aportar es compromiso”, se describe como un jugador “de equipo” al que le gusta “que vaya todo en conjunto”, sin ser individualista. Por características se define como “un jugador del último tercio, con mucha asociación, con último pase y que trata de anotar los máximos goles posibles”, aunque recalca que esto último “es algo más colectivo que individual”.

El del Compos es un sistema nuevo para el jugador, y según lo que está viendo “parece que mi posición ideal sería el pico del rombo, pero también puedo jugar a los costados o incluso arriba con otro delantero”. Añade así que una de sus características es ser “un jugador versátil, y puedo adaptarme a lo que me pidan, en ese sentido no soy exquisito”. Así mismo, la relación con el nuevo míster comienza con buen pie: “Por ahora he hablado poco con Fabiano, pero está siendo muy cercano. Todos los días me pregunta por mis sensaciones o si estoy bien. Por ahora se centró en los jugadores disponibles, pero está muy pendiente de mi y eso se agradece”, aseveró el fichaje.

Finalmente, Jaime Santos fue conciso con su objetivo en esta nueva etapa: “La idea es pelear el ascenso. Cuando me decanto por este proyecto, lo hago precisamente por eso. El Compos venía haciendo una temporada bastante buena y creo que el objetivo es claro: devolver al club a 1ª RFEF, una categoría bastante importante”. Concluyó además diciendo que “el equipo tiene material para conseguirlo”.

PATROCINIO DE FERRECAL. Jaime Santos llevará en su camiseta el logo de Ferrecal, que será su patrocinador (motivo por el que la presentación tuvo lugar en su sede). Por ello Juan Francisco Vázquez, administrador de la entidad, señaló: “Estamos muy contentos por anunciar nuestro acuerdo de patrocinio con la SD Compostela y en especial con el reciente fichaje de Jaime Santos. Como la mayoría sabéis, desde que nació nuestra empresa hemos estados vinculados al deporte, Por eso es tan importante para nosotros seguir apoyando a un club como este”. Finalizó así sus declaraciones: “Deseo mucha suerte al Compos, tanto en el partido de este domingo como en el resto de la temporada”.