Jesús Ramírez: “La unión entre el Obra y Hobbs será muy buena para ambos”

··· Para fichar por el Monbus Obradoiro no basta con ser bueno en la pista, pues el club trata de evitar a los jugadores problemáticos. No parece ser el caso de Hobbs ni de Filipovity a tenor de la descripción que Jesús Ramírez da de ambos. “Braydon es un buen jugador pero como persona es aún mejor. Es muy buen tío para meter en cualquier grupo, no solo en un equipo de baloncesto. Si tienes un grupo de amigos que va a tomar una cerveza o a caminar a la montaña, él sumaría. Es muy simpático, muy buen tío, de las mejores personas que me he encontrado en el baloncesto”.

··· Filipovity, con raíces croatas por su lado paterno, es diferente. “Él tiene muy claro que quiere ser el mejor jugador de baloncesto posible. Va muy encarado a eso, es un chico más bien introvertido pero que está muy enfocado a trabajar, a mejorar, a hacer lo que le pidan. Lo tiene como objetivo y está en su personalidad. No está para muchas tonterías”, apunta Ramírez.