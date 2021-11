Jiménez: “Me solidarizo con el UD Extremadura”

rc deportivo El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró, tras la suspensión del partido de Primera RFEF con el Extremadura por la huelga de jugadores y técnicos del conjunto extremeño, que lo “único” que podía hacer es solidarizarse con ellos. El Extremadura no se presentó en el Estadio Abanca-Riazor para disputar el encuentro con el Deportivo por los impagos de las nóminas y la RFEF le castiga con la pérdidas de los 3 puntos. “Es una sensación extraña. Desde aquí lo único que puedo hacer es solidarizarme un poco con lo que están viviendo. Para mí no es una rueda de prensa sencilla, es una opinión sobre algo ajeno. Hemos intentado dignificar la competición lo máximo posible. No es fácil para nosotros. Hemos hecho nuestro trabajo lo mejor que podíamos hacer. Les mandamos apoyo”, dijo.

Indicó que “durante la semana” intentó que “fuera lo más normal posible y empatizar desde la distancia con los compañeros de profesión”. El técnico ya piensa en el siguiente compromiso, el domingo ante el Rayo Majadahonda, segundo clasificado y al que aventaja en tres puntos. “Tenemos bastantes puntos para las alturas en que estamos y hay que seguir en nuestro camino y pensar desde ya en el siguiente objetivo. Es verdad que podemos ampliar distancia con el segundo, pero va a ser difícil”, dijo. c.a.f.