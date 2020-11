Joe Dumars, el diablo viste de Prada

GALICIA Ovidio González, un dos xornalistas pioneiros da Televisión de Galicia (TVG), traballou moito falando de baloncesto (ACB, NBA, Copas de Europa...) e ata foi conductor dun espazo chamado Todo basket, que tivo no 1988 como primeira convidada a Ana Heredero (hoxe, a súa parella) e... agora bótanos unha man como opinión convidada para falar de Joe Dumars.

“O menos Bad Boy dos Bad Boys. Ese era Dumars. Cando falamos do Detroit dos 80 e 90 sempre nos veñen á mente Thomas, Laimbeer, Rodman, Johnson, Salley... e o último en aparecer pode ser perfectamente Dumars. Foi un grandísimo anotador e moi bo defensor. Eso valeulle permanecer 14 temporadas na Liga, sempre xogando para os Pistons. Foi un One club man. Teño que recoñecer que non era Pistons un equipo que me caera simpático pero daba gusto velos xogar naquelas datas. A intensidade que lle metían era brutal. Lembro a un equipo bronco, peleón e agresivo no que o punto de calidade viña das mans de Isiah Thomas e o Dumars. Divertinme moito facéndolles partidos aínda que o título do 1989 fose pasando por riba dos meus queridos Lakers. O da temporada seguinte, diante de Portland xa me doeu menos”, remata este xornalista xubilado que en xullo do 2019, tras 34 anos como voz e redactor na TVG, despediuse presentando os Deportes do Telexornal Serán de fin de semana. Ovidio e Sergio Delpont foron durante moito tempo bos embaixadores do baloncesto na canle pública.