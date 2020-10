Jorge Prado no se apea del podio y consigue un tercer puesto en Flandes

Madrid. El piloto lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó este domingo tercero en el Gran Premio de Flandes, decimotercera cita del Mundial de MXGP de motorcrós, disputada en el circuito belga de Lommel, y se aleja a 58 puntos del líder del certamen y vencedor de la prueba, el esloveno Tim Gajser (Honda).

El gallego fue tercero en la primera manga, en la que se impuso el francés Gautier Paulin (Yamaha), y cuarto en la segunda, ganada por el líder del certamen, Tim Gajser, que fue el vencedor del gran premio.

“Ha sido un buen día. El sábado no me encontraba bien porque estaba resfriado, pero este domingo he podido aguantar, aunque ha sido una carrera muy dura físicamente. Gajser iba muy deprisa y no he podido seguirle y luego Seewer me ha golpeado, pero por suerte estoy aquí de nuevo en el podio”, dijo Prado en declaraciones que difunde su equipo.

Diez en juego. Gajser se afianza en el liderato con 488 puntos, ya 48 de margen sobre el italiano Antonio Cairoli (KTM) y 58 por delante de Jorge Prado cuando quedan todavía diez carreras (cinco grandes premios) para el final.

La próxima cita de este campeonato de motocrós en la categoría reina será ya el miércoles que viene con motivo de la disputa del Gran Premio de Limburgo, de muevo en Lommel, que el domingo será asimismo el escenario del Gran Premio de Lommel. a.e.