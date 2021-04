Josiño: “Encuentro mucho más divertido jugar en esta categoría que en Tercera”

El futbolista de la SD Compostela Josiño no ve perdidas las opciones del equipo de conseguir un puesto en la próxima Primera Federación, pero sí llama a pensar partido a partido y no centrarse en el largo plazo tras la celebración de la primera jornada de la segunda fase, que ha dejado al cuadro blanquiazul a cinco puntos del segundo puesto.

“Hay que ser conscientes de que es complicado y hay equipos muy buenos, pero hay que ir partido a partido”, declara Josiño en una conversación con este periódico. Para ello, el primer paso es “ganar el domingo contra el Marino de Luanco y después intentar ganar el siguiente”. Esa es la receta que ha seguido el equipo hasta ahora, y también la más aconsejable a ojos del futbolista blanquiazul. “Hasta ahora fuimos partido a partido, y si miras más allá es malo, porque te puedes desganar, puedes pensar que ya no podemos hacer nada. O al contrario, te inflas, piensas que vas a ganar todos los partidos y al final no ganas ninguno”, afirma.

El aspecto negativo es que el Compostela no depende de sí mismo para conseguir ese ascenso al que será el tercer escalón del fútbol nacional la próxima temporada. No depende ahora ni lo hacía antes de empezar, puesto que tanto Deportivo como Racing de Ferrol, los dos rivales ante los que no podrá competir directamente, ya le sacaban ventaja de inicio. Todo ello, dentro de un “sistema de competición al que le encuentras trabas por todos lados”.

No obstante, y más allá de la justicia o injusticia de un modelo de competición ideado para sortear la pandemia, reconoce Josiño el atractivo que presenta cada partido. “A mí la liga me gustó mucho porque fue muy emocionante, cada partido fue como una final”.

Y es que Josiño goza sobre el césped cada vez que salta al campo. Para él esta temporada supone su primer encuentro con la Segunda B, y la nueva categoría está respondiendo a sus expectativas, al igual que él al reto que se le plantea. “Encuentro mucho más divertido jugar en esta categoría que en Tercera. Notas diferencia contra los jugadores a los que te enfrentas, y el ritmo también es otro. A nivel de calidad en Tercera también hay muy buenos jugadores, aunque físicamente no hay ese nivel. Numancia, Ferrol o Dépor son equipos muy preparados físicamente y profesionales”, considera el atacante compostelanista.

PRÓXIMO RETO. El Compostela afrontará este domingo el primer desplazamiento de la segunda fase de la competición, jugando por el ascenso a Primera RFEF. El cuadro entrenado por Yago Iglesias visitará el domingo al Marino de Luanco, en un encuentro que Josiño no ve más asequible que el del pasado sábado contra el Numancia. “Nosotros somos capaces de competir contra cualquiera. No creo que tengamos más posibilidades contra el Marino que contra el Numancia”, asegura.

Precisamente la derrota frente al conjunto soriano, un “muy buen equipo, de los mejores de todos a los que nos enfrentamos hasta ahora”, aún ronda por la cabeza del diez del Compostela, que aun así no cree que el tropiezo sea solo mérito numantino. “Nosotros tampoco estuvimos muy bien. Estuvimos bien en la salida de balón pero al llegar a tres cuartos nos faltaban ideas, energía o algo. Ellos no llegaron muchas veces, llegarían tres, e hicieron dos goles”, analiza. “Pienso que nosotros tuvimos más presencia que ellos en el partido, pero ocasiones claras solo la del gol y otra más”, redunda.

“El motivo de perder fuimos nosotros. Seguro que ellos nos tenían estudiados, pero creo que nosotros podíamos haber ganado el partido”, expresa un Josiño autocrítico. El futbolista va más allá e incluso reconoce que “si se volviera a dar el partido pienso que lo podríamos ganar, pero por circunstancias y también porque ellos son un buen equipo acabas perdiendo, pero yo nos vi capacitados para ganarles”.

La diferencia con otros encuentros fue que “no dominamos mucho. Así como contra el Salamanca tuvimos muchísimas ocasiones esta vez no las tuvimos tan claras”, frente a lo que suele ser una de las señas de identidad del Compostela, que toda la temporada ha destacado por su capacidad para generar ocasiones ante el marco rival.

Una de las causas, según manifestó el técnico, Yago Iglesias, en la rueda de prensa posterior al partido, puede ser que el equipo se encuentra mentalmente cansado por los meses de competición y la escasez de efectivos, argumentos que Josiño solo comparte en parte. “Cansados mentalmente puede ser”, asegura. “En cuanto a los lesionados no lo creo. Entiendo lo que dice, un entrenador siempre quiere una plantilla larga para elegir a los mejores, pero yo como jugador veo mejor para un equipo una plantilla corta. Es verdad que se lesionó Primo, pero tenemos jugadores suficientes como para suplir esas bajas”.