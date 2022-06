Jota Peleteiro, a Manu Castiñeiras: “La única limpieza que quería hacer era de gente como tú que mira por sí misma”

Santiago. Tras conocerse que las negociaciones entre Jota Peleteiro y la directiva de la SD Compostela para la compra del club han caído en saco roto, se ha desatado una tormenta de comentarios y opiniones, sobre todo en las redes sociales, que a última hora de este miércoles ha querido zanjar con un comunicado el propio jugador de A Pobra, quien se postulaba a la compra del equipo. En la nota enviada a los medios informativos se indica que “la empresa Rammalloc Sports SL, a través de su presidente, Jota Peleteiro, ha comunicado el fracaso en la compra de la SD Compostela”.

Añade que “tras largos meses de duras negociaciones con el actual presidente, Antonio Quinteiro, la empresa se ve en la obligación de renunciar a la compra de la SD Compostela, ya que a pesar de que la directiva demostró desde un principio estar a favor con la decisión del presidente Quinteiro, al momento de realizar la firma del contrato estos decidieron no firmar”. Esta situación, añade la sociedad del futbolista, “sorprendió tanto a Jota Peleteiro como a Quinteiro, ya que en todo momento el acuerdo entre ambas partes se había realizado de manera unánime y cooperativa”.

Con esto, desde Rammalloc “mostramos la decepción y tristeza que ha generado esta traición por parte de la junta directiva, no solo únicamente por la pérdida de tiempo y recursos que le ha generado a la empresa, sino también por no poder llevar a cabo el prometedor proyecto que tenía para la ciudad de Santiago”, continúa el comunicado, antes de desear “la mayor de las suertes al equipo en esta temporada que está por empezar”.

La nota emitida por la compañía de Peleteiro generó todo un huracán de comentarios a última hora de este miércoles en las redes sociales, donde también se manifestó el propio director deportivo de la SD Compostela, Manuel Castiñeiras, quien se preguntó en Twitter, en respuesta al comunicado de Rammalloc: “¿Y dónde explica este comunicado los proyectos tan ambiciosos que tenían previstos para el Compos? Yo no los veo y tampoco los conocí de boca de ellos; o sí, eran deshacer todo el fútbol base, convenio con el Conxo, Sigüeiro, etc...”. En unas declaraciones recientes a EL CORREO, Castiñeiras aseguraba: “Voy a continuar en el cargo: hablo a menudo con Jota Peleteiro”.

Pero parece que no todo lo que relucía era oro, ya que tras las últimas declaraciones de Castiñeiras, acusándole de una falta de proyecto, Jota Peleteiro no pudo evitar reaccionar y pronunciarse al respecto. Ha sido la primera vez que lo hacía públicamente sobre este tema; y a través de su perfil de Instagram. En una historia respondía a Castiñeiras con unas palabras muy duras: “Cómo para explicártelo (el proyecto) para que lo publicases. La única limpieza que quería hacer era de gente como tú que mira por ella misma y solo quiere renovar a sus amigos; y así un club no puede crecer”. Además, el futbolista de A Pobra remataba con el siguiente posdata: “Lo único que has demostrado con este tuit es tu falta de profesionalidad y tu necesidad de agradar al que pueda que mande (como intentaste conmigo, pero te vi venir a km) y por eso esta rabieta”.