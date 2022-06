Jota Peleteiro firmará la compra de la SD Compostela en las próximas horas

La SD Compostela y la empresa Rammalloc Sports S.L., cuyo único socio o accionista es el futbolista Jota Peleteiro, firmarán en las próximas horas el contrato de compraventa del club santiagués. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, los abogados de ambas partes están ultimando los últimos detalles del contrato, y en las oficinas del estadio Vero Boquete aguardan que a lo largo de la jornada de hoy se cierre la operación. Todo ello después de que, el pasado 3 de junio, la SD Compostela, a través de un comunicado, confirmando la noticia adelantada en exclusiva por este periódico, anunciase que estaba “moi preto de pechar un acordo definitivo con Rammalloc Sports S.L. para ceder a xestión do club e que se produza o nomeamento dunha nova xunta directiva”.

Asimismo, subrayaban desde el club santiagués que las partes aguardaban que, “en menos dunha semana”, se sellase el acuerdo y se iniciase “un proceso de transición que finalizará co nomeamento dos novos directivos da entidade”. Han pasado ya más de siete días desde el anuncio de las negociaciones abiertas entre la SD y Rammalloc Sports S.L., y en las próximas horas Jota Peleteiro se convertirá en el nuevo propietario del club compostelano. El futbolista, que reside en Bilbao, viajará a Santiago una vez sus abogados y asesores le indiquen que el contrato ya está definido. Una vez se firme la compraventa, se abrirá una nueva etapa en la SD, coincidiendo con el 60º aniversario de la histórica entidad santiaguesa.

Una vez la empresa Rammalloc Sports S.L tome las riendas del club comenzará un proceso para determinar los miembros de la nueva junta directiva. En este sentido, en la sede del club consideran que todavía hay muchas incógnitas con respecto a la composición del nuevo organigrama, más allá de que se da por segura la continuidad del actual director deportivo, Manuel Castiñeiras.

El ENTRENADOR. De hecho, aunque todavía no se han cerrado la operación, Jota Peleteiro estaría ya desde hace varias semanas perfilando un proyecto sólido con la intención de impulsar a la SD Compostela, tanto desde el punto de vista económico como deportivo.

En este sentido, el futbolista de A Pobra do Caramiñal ya tendría atado el nuevo entrenador, una vez que ya se ha anunciado que Rodri Veiga no seguirá la próxima temporada. Todo apunta a que el elegido sería Txema Añibarro, de 42 años, entrenador del Athletic Club juvenil y muy amigo de Peleteiro, puesto que ambos fueron compañeros en el Eibar, club en el que Añibarro debutó en Primera División.

Otro condicionante importante que acercaría la llegada del técnico de Cebeiro al Compostela es el proceso de elecciones a la presidencia en el que está inmerso el club bilbaíno, con lo cual está en el aire el futuro de los técnicos que trabajan en Lezama. Las elecciones en el Athletic Club se celebran el próximo 24 de junio, y hasta entonces el técnico vizcaíno seguirá al frente del equipo juvenil. De hecho, en los últimas semanas ha estado dirigiendo a sus jugadores en varios torneos juveniles.

Tras anunciar su retirada como futbolista, Añibarro entrenó en 2016 al Alevín C del Athletic Club y fue el segundo entrenador del Juvenil de División de Honor. Al año siguiente, dirigió al equipo sub-23 de Lezama en la Premier League International Cup, además de ser el segundo entrenador del Cadete A. Ya en 2018 se hizo cargo de un nuevo equipo infantil, creado esa temporada, denominado Infantil Alirón, al que dirigió dos temporadas. En 2021 dio el salto al Juvenil B del Athletic Club, después de haber dirigido al Cadete A.

Como futbolista, desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol vizcaíno, en clubes como el Indartsu, Galdakao o Arratia. En 2006 ascendió a Segunda División B con el Sestao River bajo las órdenes de Carlos Pouso. En 2008 se incorporó a la SD Eibar, a la que llegó con el técnico vasco.​ En su primera temporada sufrió el descenso a Segunda División B. Con el club guipuzcoano logró dos hitos importantes: en 2013 consiguió el ascenso a Segunda División y, en 2014, un histórico ascenso a Primera División, siendo el capitán del equipo.

LA PLANTILLA. En cuanto a la plantilla de la próxima temporada, la actual junta directiva ya ha comunicado que Saro, Roberto Baleato y Óscar Conde Primo no continuarán en la SD Compostela, después que el club tomase la decisión de no realizarles oferta de renovación. Además, en el capítulo de nuevas incorporaciones, según ha podido saber este periódico, el defensa ourensano Jordan Sánchez, ex del Compos, sería uno de los fichajes que ya tendría atado Jota Peleteiro para el próximo curso.

Natural de Ourense, se incorporaría este verano al plantel del Compostela para ponerse a las órdenes del nuevo entrenador. Jordan Sánchez formó parte de clubes como el Linense, el Arenas, el Sabadell, el propio Compostela, el Ourense o el Celta B, en el que jugó tras pasar por su Juvenil. En el mercado de verano del año pasado, se incorporó a la plantilla del Zamora CF para ponerse a las órdenes de Yago Iglesias, entrenador del Compos durante cinco temporadas. El pasado 1 de junio, el Zamora, equipo de Primera RFEF, comunicó de forma oficial que Jordan no seguirá en el club la próxima temporada.