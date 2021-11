Juanpe resta importancia a que el Lugo solo sumase un punto de los últimos doce

Lugo. El Lugo ha sumado solo uno de los últimos doce puntos en juego pero eso no preocupa a sus jugadores, como es el caso del centrocampista Juanpe Jiménez, quien confía en lo que está transmitiendo el equipo en los encuentros y aboga por mejorar la interpretación de determinados momentos de cada choque. “Tenemos que saber jugar cada fase del partido. En identificar esos momentos está la mejora. Los resultados están siendo adversos, pero no nos preocupa porque lo que hacemos va a llevarnos por el buen camino”, comenta.

El Lugo no gana desde el 20 de octubre, cuando derrotó a la UD Las Palmas, y todavía no ha conseguido ganar lejos del Ángel Carro esta temporada. “El equipo está fastidiado pero seguimos una línea de trabajo muy constante y no nos preocupa ese aspecto”, declaró.

La siguiente cita para los rojiblancos será el próximo domingo ante el Amorebieta fuera de casa. “Enfrente vamos a tener un equipo que va a disputar cada balón porque es su estilo de juego y nosotros sabemos desenvolvernos bien en ese aspecto y estamos preparados para el partido”, sostuvo.

A nivel personal, tras dejar atrás una lesión de tobillo que sufrió en pretemporada, jugó en cinco partidos. “Cada día me voy encontrando mejor. Llevaba mucho tiempo parado, y se nota, pero voy cogiendo las mejores sensaciones”. c.a.f.