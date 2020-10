Juega el Madrid con fuego y se quema ante un buen Cádiz

··· “No hay explicación, hay que asumir la derrota. No podemos estar contentos pero es lo que puede pasar en el fútbol cuando no entras bien a un partido, nos ha costado mucho. Ha sido muy complicado desde el inicio, en la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir. Cuando te cuesta entrar en el partido esto te puede pasar pero no hay excusas”, dijo en rueda de prensa Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. “Perdemos un partido nada más, tres puntos que claro que son importantes porque son en casa y éramos líderes, pero hay que pensar ya en el próximo partido”, añadió, convencido de que “no dejará huella”.