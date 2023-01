“Jugar en el Compos para estar en mitad de tabla es estar equivocado”

La SD Compostela regresa este sábado, a las 17.00 horas, al Vero Boquete de San Lázaro con la premisa de dar continuidad a su buen momento de forma y resultados y superar mañana al Rayo Cantabria. Tras acabar el año en racha, los jugadores que entrena Fabiano Soarez quieren prolongar esa buena dinámica con un nuevo triunfo delante de los suyos, una victoria que llegaría como regalo de Reyes. Fabiano confía en que el equipo mantenga ese nivel y, con la ayuda de la afición, lograr los tres puntos.

En cuanto al estado de la plantilla, así lo valora Fabiano los imprevistos, según detalla la nota de prensa enviada por el club: “Es una situación complicada, que estamos intentando solucionar. Lógicamente hay jugadores que no pueden jugar que son de mi confianza, pero confío en que los que entren den la talla. Estoy preocupado, porque perder dos o tres jugadores es malo para un entrenador, pero estoy tranquilo, por la dinámica y porque la gente que va a entrar es de mi confianza, gente con buen nivel de fútbol e intensidad, que es lo que busco”.

Y añade el técnico: “La semana anterior los vi algo despistados y parecía que no estaban centrados de todo. Esta semana, sí. Me gustó como entrenaron, están metidos otra vez, la gente, sinceramente, es muy responsable y estoy contento. Ahora es llegar de la mejor manera posible al sábado y, con el apoyo de la gente, intentar ganar a un contrario de mucho nivel”.

Y yendo más a fondo en su análisis sobre el rival de mañana en casa, así retrata Fabiano al oponente:

“Es un equipo siempre valiente, con mucha calidad, con muchísima intensidad durante el partido y tendremos que estar muy finos, muy intensos y con un orden muy bueno para intentar superarlos. Espero un rival muy valiente, como llevan jugando toda temporada, nos pondrán a prueba, pero nosotros también intentaremos hacerles daño. A ver si somos capaces de neutralizar sus puntos fuertes y explotar sus debilidades, que las tienen”.

MANUEL CASTIÑEIRAS Y LA POSIBILIDAD DE FICHAR. En cuanto a posibles re galos de Reyes en forma de novedades para reforzar el equipo, Fabiano detalla su charla interna al respecto: “Manuel Castiñeiras me pidió una lista de las posiciones en las que podríamos tener problemas si hubiese lesiones y se la di, pero públicamente no me gustaría decir lo que pedí. Ellos, si pueden, los traerán, pero lógicamente tienen que traer para aportar algo, porque si es inferior, es mejor que suban los juveniles o del Siguero, porque son chavales todavía, pero tienen un nivel bueno y entrenan con nosotros. Si queremos traer, tiene que ser algo de calidad”.

“Jugar en el Compostela para estar en mitad de tabla es estar equivocados. Por la tradición, por la camiseta, por la historia que tenemos, tenemos que estar luchando entre los primeros. En el inicio no fue así, ahora sí e intentaremos seguir luchando para conseguir el ascenso y que el Compos, cada día más, juegue en una categoría superior. Será una segunda vuelta muy difícil, pero a ver si nos respetan las lesiones y si nos traen algo, que sea para aportar”, subraya Fabiano.

Como novedades respecto a última convocatoria, entran Allyson, recuperado de la lesión y Mario Constenla; e Keko, jugador del Juvenil A de la SD Compostela.