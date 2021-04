Julius Erving, Dr. J., llave del cielo

One club man , hombre de una sola franquicia NBA, en 11 temporadas en los Sixers promedia 34, 3 minutos, 22 puntos, 6,7 rebotes, 3,9 asistencias, 1,5 tapones y más balones robados que perdidos (1,8 Vs 1,5). Sin gran rango de tiro (los triples le llegaron tarde), tuvo un 50,7 % de acierto en los tiros a reloj vivo y un 77,7% en los libres y aunque el bum de los años 80 le agarró casi barbicano, Julius Erving ganó el anillo en 1983 junto a Moses Malone , y lo trajo en 1990 para el Open McDonald de Barcelona.

élite La Asociación de Jugadores de la Euroliga ha creado el Consejo Asesor de Desempeño (Performance Advisory Board), con expertos como Julio Calleja-González, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad del País Vasco, que ha trabajado con la selección española y como asesor personal de Serge Ibaka. Y hoy valora para EL CORREO el legado de su admirado Julius Erving: “La NBA de los primeros años 80, con las finales entre Lakers y Celtics me impactaron emocionalmente como nada lo ha hecho, y otra estrella de entonces era Julius Erving, el Dr. J. y al tener el mismo nombre, hay quien me llamaba igual. El Dr. J. fue el predecesor de Jordan y aunque llegó con retraso al bum de la NBA a mitad de los 80 pudo disfrutar de esa época. Era un jugador elegante. A nivel físico tenía aspecto de saltador de longitud, con unas piernas muy largas y unas cualidades que pocos deportistas tienen. Destacaba por su armonía muscular, una propiedad por la cual los músculos tienen una plasticidad que genera unos movimientos armónicos naturales, eso también lo tenía Jordan, Zidane, y hoy Sergio Rodríguez pero no LeBron James, que es todo potencia. Pude conocerle en un play off. Fue curioso, me dieron un codazo, me giré y ahí estaba Julius Erving pidiéndome disculpas. Le saludé diciendo que compartimos nombre. Fue muy amable. De cerca, tiene un aspecto impresionante, está delgado y se conserva muy bien”, dice Julio.