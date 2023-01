Kassius desea que el mejor momento de su carrera llegue en los ‘playoffs’

De todos es sabido que la afición del Obradoiro es muy especial. Mima a sus jugadores como pocas hinchadas y su cariño se traslada al parqué en cada partido. Kassius Robertson no es una excepción y este jueves recibió el premio MVP Estrella Galicia del mes de diciembre gracias a los votos de esa afición, que destacó su actuación muy por encima de la del resto del equipo.

El canadiense viene de cuajar grandes números y ahora se prepara, junto a sus compañeros y staff técnico, para viajar a Las Palmas y enfrentarse a un difícil Gran Canaria, que está atravesando un gran estado de forma.

El jugador afirma que es un poco pronto para opinar sobre su comienzo con el Obra y que se está centrando “partido a partido”, valorando de forma muy positiva que el equipo “haya estado ganando y peleando por el objetivo de clasificarse para la Copa del Rey”.

Para ejemplificar la superación de la plantilla hizo referencia a las dos temporadas anteriores, cuando el equipo atravesó varios “problemas y el covid”, viviendo campañas complicadas.

En esta, pese a no estar exentos de dificultades como la tardía llegada del propio Kassius y las lesiones de Dragan Bender, Marcus Paige y David Walker, que el equipo pudiera conseguir tantas victorias “dice mucho de las ansias y las ganas que tiene la plantilla”.

Aún así, el canadiense admite que le quedó la mala sensación de haber estado cerca de la Copa del Rey y no haberlo conseguido, pero se siente orgulloso por “haber estado tan cerca de habernos clasificado”. Por ello, el equipo lo utilizará de “motivación para seguir peleando y conseguir más victorias en la segunda vuelta”.

Al ser preguntado por si está en el mejor momento de su carrera, el jugador hace gala de su ambicioso objetivo: “Aún no llegamos a los playoffs, así que aún no lo estoy”.

Sobre si el actual juego del Obradoiro le ha influido en su buen arranque, Kassius Robertson considera que no ha cambiado tanto con respecto a las temporadas anteriores, pero “sí noto que mis compañeros, pese a haber llegado más tarde, me han ayudado muchísimo y me buscan para encontrar ventajas”.

“Pueden entrar más o menos (canastas), pero me siento afortunado por lo que soy capaz de hacer individualmente y en equipo pese a haber llegado más tarde. Siento que tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me han involucrado desde el primer momento en los sistemas, creo que confían en mí”, aseguraba tras recibir el trofeo de MVP.

Ganar a equipos grandes. También valoró lo que es ganar a grandes rivales como Baskonia o Barcelona: “Te sientes bien con cada victoria contra equipos de esta magnitud, el equipo gana más confianza y motivación”.

Y la razón de esas excelentes actuaciones cree que no es una cuestión de “fortuna o que ellos lo hicieran peor”, lo que sucede para el canadiense es que “tienes la confianza de que puedes competir contra cualquier equipo”, sea de Euroliga o del mismo nivel. “Son victorias muy importantes en el aspecto mental. En las dos últimas temporadas fueron sufridas y estábamos más concentrados en ganar a los de nuestra misma zona (clasificatoria). Victorias como esta y llegar a este momento de la temporada con nueve triunfos te ayuda a mirar hacia arriba y pensar en objetivos diferentes a las temporadas anteriores”, indicaba el escolta.

Gran Canaria. Kassius también aprovechó para hablar del Gran Canaria, su próximo rival, al cual valora como “otro gran equipo”. Apreció que un factor que tiene la Liga Endesa es que “no tienes un momento para desconectar”.

Su mentalidad le emplaza a fijarse en “las ventajas que tiene el equipo canario y en los aspectos en los que son buenos”, así como valorar lo que pueden hacer ellos como plantilla.

El escolta del Obradoiro no sabe la dinámica que tendrá el partido de este domingo tras la ajustada victoria del Gran Canaria por 60-57 frente al London Lions, donde mostró una gran falta de acierto, pero valora que la Eurocup es una “competición complicada y se enfrentaban a un buen plantel”. “El Gran Canaria es un gran equipo, sabemos las ventajas de unos y de otros y veremos lo que nos encontramos”, comentó el canadiense.

El domingo, a las 18.30 horas peninsulares, comenzará el partido entre el Gran Canaria y el Obradoiro, donde se resolverán las dudas sobre un choque en el que los compostelanos pelearán por la décima victoria de la temporada, que les permita continuar soñando con los playoffs.