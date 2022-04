Kassius Robertson sacó su fusil y el Obradoiro frena a Manresa en Sar

La espectacular actuación del canadiense Kassius Robertson (25 puntos, 26 de valoración) guió al Monbus Obradoiro al triunfo frente al Baxi Manresa (98-91), en un duelo vibrante que se decidió en la prórroga con una gran defensa final del equipo gallego, que asfixió a su rival con un parcial 7-0 en los últimos dos minutos. Con un 3-11 de salida y Sima haciendo daño, Manresa enseñó sus dientes al Obradoiro, demasiado errático en ataque, incapaz de frenar el vendaval ofensivo de su rival. Moncho Fernández pidió tiempo muerto, y su equipo reaccionó de la mano de Robertson (9-13).

Manresa, muy cómodo en ataque, devolvió el golpe con un parcial 0-4, aunque Robertson siguió empeñado en amargar la tarde a la defensa catalana. El canadiense era el recurso de un Obradoiro que hacía la goma, pagando caro cada error en ataque.

Ajustó su defensa el conjunto de Moncho Fernández en el segundo tiempo, y a partir de ahí empezó a crecer. El Obradoiro subió su nivel de agresividad, y también logró igualar el juego en la pintura. Poco a poco se fue acercando en el electrónico hasta devolver la igualdad (29-29), apoyándose en el Philip Scrubb.

El tiempo muerto de Pedro Martínez no frenó al Obra, que continuó tan suelto en ataque como enchufado en defensa. Y no tardó en tomar el mando del duelo, después de un parcial de 12-2 (37-31) que cortó Sylvain Francisco con un triple que oxigenó a los suyos.

La igualdad era máxima y ninguno conseguía escaparse. No obstante, a falta de poco más de tres minutos, el Obradoiro cogió una renta de cinco puntos (80-75). Pero no se entregó el equipo revelación de la Liga, que en un minuto enmudeció el Multiusos Fontes do Sar con un parcial 0-6, obligando a Moncho a pedir tiempo muerto.

Y otra vez apareció Robertson para, con un nuevo triple, poner a los suyos por delante con sólo 40 segundos por jugarse. Nuevo parón de Pedro Martínez para preparar una jugada que resolvió Sima para forzar cinco minutos adicionales, después de un posterior tapón sobre Birutis.

Un triple de Francisco para al Manresa hizo presagiar lo peor para un Obradoiro que venía de una dura derrota en Lugo, pero el equipo de Fernández, levantado por su afición, se enchufó en defensa para asegurarse un triunfo vital en su carrera por la permanencia, con los hermanos Scrubb acompañando a Robertson en la faceta anotadora.