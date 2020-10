Kassius Robertson, una amenaza constante en el Obra... y diferente

··· “No puede ser, no puede ser, no puede ser. A mí no me perdonas una y a él sí, ¿verdad?” Por estas ‘durísimas’ palabras, justo tras recibir la primera técnica, el colegiado Fernando Calatrava expulsó a Moncho Fernández ante el Real Madrid, cuando el Obra ganaba por ocho puntos en el tercer cuarto (42-50). “Qué injusto, increíble”, exclamó el entrenador santiagués camino ya del vestuario, como se escucha en la retransmisión de Movistar+. Consultado ayer por si habría queja a la ACB, formal o informal, el club optó por un “sin comentarios”. Hoy el plantel regresa al trabajo para preparar la visita al Gran Canaria del domingo.