La ‘baby’ España, a sellar sensaciones a costa de Ucrania

La selección española, renovada por Luis Enrique con una hornada de juventud y descaro con Ansu Fati a la cabeza, debe confirmar hoy (20.45 horas) las sensaciones dejadas en la visita a Alemania, con el empate (1-1) en el estreno de la Liga de Naciones, ante la Ucrania de Andréi Shevchenko que lidera el grupo.

España enlaza doce partidos sin conocer la derrota. Con poco ruido dentro del campo y algo más fuera durante ese tiempo, tras el desenlace entre Robert Moreno y Luis Enrique, el regreso al banquillo del técnico asturiano se consumó finalmente en el estreno de la Liga de Naciones con un empate de fe ante Alemania. El gol sobre la hora de José Luis Gayá evitó una derrota que habría sido injusta para la imagen dejada en el Stuttgart Arena.

Frente a Ucrania llega el momento de dar el paso al frente que desea Luis Enrique, silenciar el eterno debate de la falta de pegada y convencer. La apuesta del seleccionador por jóvenes valores, tendrá su continuidad tras el estreno en la absoluta de Ansu Fati, Mikel Merino, Ferrán Torres y Óscar Rodríguez. Todo apunta a la titularidad de Sergio Reguilón en el lateral izquierdo y a minutos durante el encuentro para Adama Traoré. Potencia pura y velocidad en los nuevos tiempos para la Roja. “Antes del partido hicimos un recuento de todos los títulos que habían ganado estos jugadores en categorías inferiores y todos han sido campeones de Europa o del mundo. Eso dice que están acostumbrados a competir y solo tienen que trasladar la misma ambición a la absoluta. No me sorprendieron pero ahora no hay que exagerar. Con ese perfil de jugadores hay que ir muy poco a poco y no se les puede subir porque es un proceso largo para jóvenes que tienen que seguir mejorando”, reflexionó.

Por su parte, Ucrania llega plena de confianza después de clasificarse brillantemente para la Eurocopa y arrancar esta semana la Liga de Naciones con una sufrida victoria ante Suiza (2-1).