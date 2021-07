ESTAMOS EN HORA de descanso de los equipos y nos quedan la Eurocopa y la Copa América, ésta nos la da la TVG. No hay color, la técnica, físico, ritmo, intensidad y calidad en el juego no tienen nada que ver con la Eurocopa. Muy bien Messi, con sus goles se gana el cariño de los argentinos. El Barça sufriendo y él así en la Copa América, con goles sólo a la altura de los elegidos por los dioses. Comanda a Argentina con el lanzamiento de sus faltas y gana enteros como virtual finalista. Estamos esperando una final Brasil-Argentina.

No entiendo cómo TVE no tiene los derechos de transmisión de la selección, salvo que a los dirigentes no les guste el fútbol. Telecinco se frota las manos: algún partido con un share del 63,2 % de cuota de pantalla y un total de 8 millones y medio de espectadores en algunos momentos del juego; y eso que no son finales.

Es la Eurocopa de las sorpresas y otra vez nos encontramos con Italia. Vemos que están triunfando los jugadores dinámicos, verticales, con desparpajo, descarados y de envergadura media. Como estructura, muchos equipos presentan línea defensiva con cinco, difícil de superar porque no hay superioridad numérica por fuera y muy pocos jugadores con desborde individual. Otros con línea de cuatro, centrales con buena salida de balón, laterales avanzados y mediocentros de apoyo.

En cuanto al gol, a veces se hace de rogar, se ve imposible y en otras ocasiones se consigue hasta sin querer.

La ronda de octavos será inolvidable, los partidos España-Croacia y Suiza-Francia elevaron la emoción hasta límites nunca vividos. Algunos momentos del juego parecían magia, acciones talentosas por todos lados que no fructificaron por pura mala fortuna. Suiza deja un acto de fe dándonos minutos extra. La condena de los penaltis hizo terrenal a alguna figura. En las otras eliminatorias se jugó con más precaución y menos vistosidad, más iguales y previsibles, con mucho orden y poco talento individual. Errores y aciertos entraron de lleno en el orgullo individual.

También surgen nuevas figuras al mismo tiempo que otras decepcionan y no han sido, ni siquiera, flor de un día, con reacciones intempestivas ante la crítica y ante el fallo. La crítica forma parte del juego. Es una Eurocopa de estrellas y de estrellados, como siempre.

A nuestra selección se le sumaron adeptos al avanzar en las eliminatorias, era de esperar. Hay algo que nos venden como logro de unidad e identificación. Sólo faltaría que no fuese así, eso lo doy por supuesto, ser internacional es la máxima distinción que puede lograr un jugador, todos acuden con alegría en busca de ese entorchado, de ese premio. No es lo mismo en los equipos, donde los componentes cuestionan permanentemente las decisiones, cuando no son titulares o les va mal.

Yo, si voy a dirigir un equipo, quiero participar en la confección del plantel, dejar el plan y las claras, ya que vamos a ser un equipo, con los mismos objetivos, somos compañeros y no enemigos. Pero aquí somos mucho de hacer las alineaciones y las convocatorias, hasta a Luis Enrique se le dice a quién tiene que poner y que seleccionar.