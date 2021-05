La Euroliga y el Barça, un idilio que busca final feliz

El Barça regresa al fin a una Final Four de la Euroliga con la clara intención de lograr el objetivo del título, aunque para ello primero deba superar hoy (21.00 horas/DAZN), con la etiqueta de favorito, a un AX Armani Exchange Milan que llega al Lanxess Arena de Colonia como tapado y con sed de venganza ante los blaugranas.

La Final Four de Milán 2014 fue la última en la que estuvo el Barça, que fue tercero tras ser vapuleado en semifinales por su eterno rival, el Real Madrid. Desde entonces, ninguna final a cuatro, por mucho que la del año pasado, cancelada por el coronavirus, tuviera buena pinta para los culés.

En este 2021, siendo además líderes de la Fase Regular, el reforzado Barça con la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo y una plantilla hecha para ganar esta Euroliga, sí puede luchar por el título. Y lo hace, además, con un refuerzo estelar a penúltima hora, con el regreso de Pau Gasol. Mucha ambición, preparación y talento, pero también la misma presión. El Barça no puede fallar, y aceptarlo mentalmente será clave para Saras y sus jugadores. Y es que enfrente tiene a un rival que no disputa una Final Four desde hace 29 años, que llega con hambre y con un técnico, Ettore Messina, más que galardonado.

En los banquillos, mucha de esa experiencia. Entre Sarunas Jasikevicius y Ettore Messina suman ocho Euroligas. El blaugrana tiene cuatro como jugador, una con el Barça, y ahora busca la primera como entrenador. Messina ha conquistado cuatro Euroligas como técnico, y ahora busca la quinta y la primera para Olimpia Milano, que tiene tres en su palmarés, después de 33 años de sequía.

Los blaugrana, por su parte, buscan la tercera Euroliga tras las de 2003 en Barcelona y 2010 en París.

Precedentes. En la fase regular, en la cita entre ambos en el Palau Blaugrana, el Barça ganó por 87-71 con Mirotic y Brandon Davies tirando del carro, y una gran defensa colectiva que anuló a los italianos. En Milán, otra paliza por 56-72 con una aún mejor defensa catalana.

El Barça, si quiere estar a 40 minutos de la gloria, deberá repetir esa defensa y demostrar que fue el mejor defensor en la Fase Regular. Y olvidar el tenso play-off vivido ante el Zenit de Xavi Pascual, que llegó a forzar el quinto partido.

No parece que el Milan vaya a jugar a eso, teniendo en sus filas al español Sergio Rodríguez repartiendo juego o al exblaugrana Malcolm Delaney, con muchas ganas ante sus excompañeros y muchos puntos en sus manos. Plantilla compensada, con veteranos como Luigi Datome o Kyle Hines, y hombres comodín como Punter, Micov o Shields capaces de sumar puntos de la nada.

Antes, a las 18.00 horas, CSKA Moscú y Anadolu Efes, protagonistas hace dos años de la última final de la Euroliga, volverán a encontrarse.