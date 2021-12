La evolución del deporte del fútbol

LA HISTORIA DICE que el fútbol nace, de forma oficial, en 1863, pero antes ya se disputaron muchos partidos medio formales. Los 160 años de vida están llenos de evolución y creación del fútbol que vemos hoy. El nacimiento en España se sitúa en Huelva, Vigo y Villagarcía, traído por los ingleses. Desde entonces, campos, indumentaria, balones, jugadores y juego han evolucionado. Tenemos imágenes de campos de antaño, liderados por Balaídos, Riazor, Pasarón, Inferniño, Sta. Isabel, entre otros. Imágenes de campos embarrados, pelados y muchos con el apodo de patatal. Contrastan con la hierba de 2 cm de hoy en día y con la última generación de los artificiales, campos perfectos y con buen comportamiento del balón. Diferentes en medidas, en suelo y en estructuras. Los interesados pueden pasar por la sede de la RFGF en San Lázaro, en Santiago de Compostela, y disfrutar de la exposición permanente que allí tiene.

Los balones, la indumentaria, los campos, el reglamento y el juego siguen siendo los protagonistas. Los balones empezaron siendo una vejiga, luego se cerró con cuero atado con cordón, vinieron los famosos Mikasa, el Tango, el Etrusco y los de ahora son marca impuesta por el ente federativo donde Nike y Adidas tiene la influencia. Existe en el Maracaná un monumento al balón, dónde se exponen los diferentes modelos.

La equipación de los jugadores sufrió cambios, desde las botas sin tacos y con cinta de cuero en la suela, hasta las multitacos y ligeras de hoy. Los calcetines son medias medio elásticas, con calzones y camisetas ceñiditas que contrastan con las holgadas y de cuello, antiguas. La de los porteros también sufre grandes cambios. La foto de Acuña con gorra se puede tomar como modelo mítico de portero.

El juego no tiene nada que ver con el de los inicios. Se jugaba pensando sólo en meter gol, colocaban muchos delanteros, despreocupándose de su portería hasta que se empezó a valorar su protección y dar valor a no encajar gol. Aparece la WM. Pasado el afán ofensivo, se pasó a proteger la portería propia colocando más jugadores en la retaguardia, luego Holanda implantó el juego total, el Milán el achique de espacios, el Barcelona y la selección española el modelo combinativo y otros, que no recordamos, que también pusieron su grano para llegar a lo que hoy es el fútbol mundial.

Entrenadores como Ramsey, Zagallo, Rinnus Michels, Cruyff, Arrigo Sacchi y Guardiola, precursores en la evolución de los modelos y del juego, hicieron mucho por la evolución del fútbol.

En los modelos de juego y sistemas a utilizar se pasó del 1-2-3-5 al 1-5-3-2 con combinaciones intermedias, usando características diferentes según las posiciones, el modelo, la creencia y filosofía del país, el momento y la zona. Se presta gran atención a la condición física, al talento, a la clase y a la evolución táctica.

La sostenibilidad económica, la profesionalización y la competitividad deben ser los ejes, asegurando un futuro apoyado en el trabajo de base, con proyección. Un deporte donde caben todos, practicándolo, analizándolo, opinando y disfrutándolo sigue progresando por el mundo.