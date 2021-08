La gallega Adi Iglesias, oro en los 100 metros T13

La gallega Adiaratou Iglesias fue la gran protagonista en la jornada de este martes del atletismo español en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras conquistar la medalla de oro en los 100 metros de la clase T13 (discapacidad visual), mientras que Yassine Ouhdadi El Ataby y Deliber Rodríguez no pudieron sumar nada en sus respectivas finales.

La velocista de Lugo, de 22 años, nacida en Mali y debutante en unos Juegos, cerró el día para España con una enorme alegría. Iglesias dio el cuarto campeón paralímpico del atletismo tras Kim López, Gerard Descarrega y Guillermo Rojo, y Yassine Ouhdadi El Ataby y fue el noveno de la delegación nacional, que ya ha igualado los metales dorados que logró hace seis años en Río de Janeiro (Brasil).

La gallega era seguramente la gran favorita del hectómetro de la clase T13, en la que le situaron tras la pandemia por tener un rango de visión diferente. Pese a ello, se presentaba en Tokio como la más rápida del año y como la única de bajar de los once segundos (11.83), pero se topó con un rival inesperado con la fuerte lluvia que azotó durante un tramo de la tarde la capital japonesa.

Pese a ser la más rápida en el tiempo de reacción, Iglesias no salió del todo bien y tuvo que ir de menos a más para terminar remontando y conquistar con 11.96vuna medalla de oro muy disputada, ya que la segunda clasificada, la azerbaiyana Lamiya Valiyeva, se quedó a tres centésimas de arrebatarle la gloria.

“Estoy súper contenta. No me lo creo, aún, porque era difícil. En la mañana me lo pusieron complicado, no di mi cien por cien, y podía luchar por las medallas. Así que muy contenta”, reconoció Adi Iglesias a los medios tras la prueba.

Y eso que tuvo una salida “regular”. “La salida no fue muy buena, no se puede hacer siempre todo al cien por cien. Quise remontar y lo di todo, no sabía al terminar si había ganado, pero sí que entre las tres primeras había llegado”, reconoció.

“Al principio fue un palo el cambio de categoría, no tenía mínimas y tuve que volver a lograrlas, pero lo aproveché en el Europeo y salió bastante bien. No sabía las opciones que tenía, y aunque vayas primera en el ranking es complicado. Venía a pelear”, recordó.

A la corredora le queda la prueba de los 400 metros, sin ser su fuerte, pero quiere ser optimista. “Es una prueba que considero que es para valientes, y aún no me considero del todo valiente. Hay que tener mucha cabeza para el 400. Pero estoy muy contenta, quiero dar lo mejor de mí y ya tengo un oro. Lo daré todo”, valoró.