La ‘generación de honor’ asoma en el Compostela

En unos días en los que las negociaciones iniciadas para la renovación de Yago Iglesias como técnico del Compostela están en boca de todos, así como el posible interés de otros equipos, es momento de hacer balance. Al todavía entrenador blanquiazul se le reconoce, sobre todo, haber implantado un estilo propio en un equipo reconocido por su forma de jugar, cuyo gusto por el buen trato del balón ha levantado más de un elogio. Pero más allá del estilo, de los resultados o de la temporada realizada, el paso de un entrenador por un club también se mide por el capital humano que deja. La quinta campaña de Yago en el club ha servido para que debutaran un total de cinco juveniles, poniendo los primeros mimbres del Compostela del mañana. Este ha sido un curso que nunca olvidarán Axel Lim, Toño Otero, Manu Rivas, Roque González y Yago García. Los cinco se estrenaron con el primer equipo.

Esta ha sido una temporada histórica para el cuadro juvenil del Compostela, que años después consigue el ansiado regreso a División de Honor. Varios de los integrantes del equipo que conquistó el ascenso se entrenan habitualmente con la primera plantilla de la SD. Al igual que los jugadores de los filiales suelen beneficiarse del ritmo y el trabajo diario con el plantel sénior, también los juveniles del Compostela pudieron gozar de esa ventaja a la hora de afrontar la competición en Liga Nacional.

Suele decirse que lo difícil no es llegar (que también), sino mantenerse. Solo el tiempo dirá cuántos de estos cinco debutantes acaban haciéndose habituales en el Compostela de los próximos años, aunque por el momento en más de un debut ya se han visto pinceladas que permiten vislumbrar un futuro ciertamente prometedor.

Axel Lim es el único de los juveniles que ha repetido después de su estreno. Tuvo su primera opción contra el Numancia, en el Vero Boquete de San Lázaro. Entró en la segunda parte, sustituyendo a Miki y, al igual que el extremo nigraniense, colocándose pegado a la línea de cal. Fueron 18 minutos en los que, lejos de desentonar, se convirtió en una de las notas positivas del partido, haciendo gala de un desparpajo y una alegría impropias de un novato.

“Debutar significó mucho para mí, porque me dio un impulso psicológico muy grande y me animó para seguir trabajando día a día”, valora Axel en declaraciones ofrecidas por el club. Lim, a quien todavía le resta un año como juvenil, volvería a disfrutar de 14 minutos contra el Marino en San Lázaro.

Aunque Axel es quien dispuso de más minutos, Toño Otero fue quien abrió la veda. Debutó en el descuento del Compostela-Racing de Ferrol, situándose como delantero centro. “Debutar en Segunda B este año con el Compos es algo que no me esperaba. Tengo un recuerdo muy bonito de ese día, es algo que no se me olvidará y que repetiría miles de veces”, valora Toño, que el próximo año ya será sénior.

El último partido de la temporada en casa, contra el Marino de Luanco, será recordado por Manu Rivas, que en los últimos 14 minutos se desempeñó como extremo zurdo. “Fue un momento especial y aunque no se dio el resultado ideal para mí fue un día mágico”, recuerda Manu, que puede ocupar cualquier posición por la banda izquierda y a quien todavía le resta un año como juvenil.

El cierre de la liga, contra el Langreo en el Nuevo Ganzábal, sirvió para que debutaran otros dos juveniles: Roque González y Yago García. Ambos dispusieron del último cuarto de hora. Roque, que se estrenó como central diestro, aunque también puede desenvolverse como lateral, reconocía a los medios del club que al principio de temporada solo se esperaba “ir a entrenar alguna que otra vez con el primer equipo, pero poco más”. Este era su último año como juvenil, como también lo era para Yago García. “Supone un paso enorme y un punto de confianza para el resto de mi carrera”, afirma el canterano, que se desenvuelve como extremo o segundo punta, en cuanto a su debut.