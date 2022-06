La gran final de la ACB alza el telón

El Playoff Final de la Liga Endesa 2021-22 fue presentado ayer de la forma más vistosa, con una rueda de prensa en el Espacio Punt de Vistes de Barcelona, con el skyline de la Ciudad Condal como incomparable telón de fondo del acto. Esta noche (21.00 h., #Vamos), en el Palau, tendrá lugar la primera batalla entre Barça y Real Madrid, que revivirán la magia del Clásico con el anhelo común de levantar el título de Liga Endesa.

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, abrió la rueda de prensa con un afectuoso mensaje de afecto a Pablo Laso, analizando la serie sin estar condicionado por ninguno de los precedentes más cercanos en una eliminatoria que pinta imprevisible: “Ellos nos conocen y nosotros a ellos, pero cada partido va de una manera diferente. Hemos jugado partidos a 70 puntos, a 90... cada día, es una nueva historia donde saber adaptarse. Hay que saber sufrir y reaccionar”.

“Va a ser una serie muy difícil para los dos, dos de los mejores equipos de Europa. El Palau aprieta mucho y claramente es una ventaja, pero son 5 contra 5 en la pista y al final se trata de lo que hagan los jugadores”, añadió el lituano.

Chus Mateo, que asumió las funciones de primer entrenador tras el infarto sufrido por Pablo Laso, se congratuló por el buen estado del vitoriano, antes de reivindicar la unión de su plantilla: “Hemos tenido un año complicado, con muchos altibajos que nos hicieron dudar. Pero si algo nos hizo llegar a la final fue permanecer juntos, ser un equipo y unirnos contra la adversidad. Hemos salido reforzados de ella”.

“Estamos motivados y esperamos estar a la altura para tener opciones de ganar la Liga Endesa. Vamos a dar todo lo que podamos y ojalá nos la podamos llevar. Hay que jugar bien al baloncesto y estar preparados para cualquier contingencia”, remató Mateo.

Más tarde, fue el turno de los jugadores. El barcelonista Nicolas Laprovittola no disimuló su satisfacción por tener factor cancha favorable, algo que desea aprovechar en los dos primeros encuentros de la serie en casa: “El Palau es lo que nos ha empujado hasta aquí y, sin duda, lo que nos va a empujar para terminar ganando. Tenemos que estar en pista conectados con el público”.

Por su parte, Tavares mostró su ambición por volver a vestirse de campeón liguero: “Me encanta jugar partidos importantes y finales. Si no, no estaría aquí. Levantar el trofeo otra vez sería increíble. Lo he experimentado y quiero hacerlo otra vez. Primero a hacerlo bien... y luego a pensar en ganar el título”.

El Playoff Final de Liga Endesa, retransmitido de forma íntegra por #Vamos, arranca esta noche, con el segundo duelo programado para el miércoles 15 (21.00) y el tercero para el viernes 17 (21.00). En caso de que la serie fuese al cuarto, este se disputaría el domingo 19 a las 18.00, mientras que el hipotético quinto encuentro se jugaría el miércoles 22 de junio a las 21.00 horas.

GRANDES ESTRELLAS. Hasta el momento, el Playoff de Edy Tavares está siendo fantástico, siendo el absoluto dominador de la serie semifinal y acaparando todos los elogios por su capacidad de dominar los partidos. En ellos, su equipo acumuló un +57 cuando estuvo en pista y él promedió 16,67 puntos, 11 rebotes y 27,3 créditos de valoración. Ahora en la final, tratará de seguir marcando la diferencia y hacer daño a una defensa blaugrana que sufre ante grandes pívots rivales.

La calidad de Niko Mirotic, la determinación de Cory Higgins... el Barça es un equipo con infinidad de recursos, pero para que todo funcione a la perfección hay un jugador que no puede fallar: Nick Calathes. Es el termómetro del equipo y el que dirige la orquesta. En este Playoff su importancia ha ido a más como demuestra el hecho de que es el jugador que más minutos ha disputado en semifinales (26:27 minutos de media frente al Joventut).