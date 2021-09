La IV Laver Cup, sin ningún miembro del ‘Big Three’

EL TD GARDEN DE BOSTON (la famosa cancha de los Celtics de la NBA) acoge estos días la IV edición de la Laver Cup (lleva el nombre del mítico Rod Laver, leyenda viva de la historia del tenis), que enfrenta a Europa y al resto del mundo. Se echa de menos la presencia de los tres tenistas más grandes de la historia del tenis: Roger Federer (recuperándose de su lesión de rodilla), Rafa Nadal (recuperándose de su lesión en el pie) y Novak Djokovic (tras su derrota en la final del US Open, tendrá que recuperar su estado anímico para afrontar el 2022 con garantías, juego y calidad le sobran para seguir ganando Grand Slam y Masters 1000).

El equipo europeo lo componen seis tenistas que están en el top 10 del ranking mundial: Medvedev (2), Tsitsipas (3), Zverev (4), Rublev (5), Berrettini (7) y Ruud (10), y está capitaneado por Borg; mientras que el equipo del resto del mundo lo componen: Auger-Aliassime (11), Shapovalov (12), Schwartzman (15), Opelka (19), Isner (22) y Kyrgios (95), y está capitaneado por McEnroe. Mi pronóstico es muy favorable al equipo europeo, ya que por ranking y por nivel de juego son muy superiores, y deben vencer al equipo mundial con cierta facilidad y llevarse el trofeo de esta IV edición de la Laver Cup.

Si bien a esta cita han acudido 12 de los mejores tenistas actuales del tenis mundial, lo que le convierte en un acontecimiento tenístico de especial relevancia y significación a nivel planetario, que nos permite disfrutar de un gran nivel de tenis; no es menos cierto que el hecho de que ningún miembro del Big Three, por primera vez desde que se puso en marcha esta competición no esté presente, le resta cierto aliciente y poder mediático.

Esta competición se inspira en la Ryder Cup de folf. Cada día se juegan tres partidos de individuales y uno de dobles. Todos los partidos se disputan al mejor de tres sets (si se llega a jugar un tercer set, se disputará un tie-break a 10 puntos). Los doce tenistas convocados por sus respectivos equipos juegan al menos un encuentro individual, si bien ninguno puede superar los dos encuentros. En los partidos de dobles no se puede repetir pareja, excepto si se diera el caso de tener que desempatar al final del tercer día, por tanto, cuatro jugadores por equipo competirán en la modalidad de dobles.

Tras finalizar la primera jornada, Europa ganaba al resto del mundo por 3-1. Ruud venció a Opelka por 6-3, 7-6 (7/4); Berrettini se impuso a Auger-Aliassime por 6-7 (3/7), 7-5, 10-8, y Rublev superó a Schwartzman por 4-6, 6-3 y 11-9. Que los aficionados al tenis puedan disfrutar y que gane el mejor, que sin duda será Europa.