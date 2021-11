La Liga, igualada, y la Premier nos sobrepasa

LA LIGA SE ve la más igualada de los últimos tiempos. La emoción está servida de aquí a final de temporada. Sobrepasado el primer tercio del campeonato y con esta evolución, va a ser complicado intuir o adivinar los equipos que van a estar luchando por el título liguero en el tramo final. En este momento está comandado por una Real Sociedad, que jugando muy vistoso, lleva en la cima más de un mes. La temporada está siendo una de las más reñidas y emocionantes que se recuerdan de la última década. El conjunto donostiarra es líder y podría superar los 80 puntos de seguir con esta progresión. Los números confirman la igualdad. El curso pasado, el Atlético de Madrid necesitó 86 para proclamarse campeón.

Hay que remontarse muchas temporadas atrás para conocer a otro campeón que no fuera Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, con puntuaciones cercanas a la centena, dentro del sistema de tres puntos por victoria ya implantado en España desde la temporada 1995-96. El récord de los cien puntos lo mantiene el Real Madrid de José Mourinho en la temporada 2011-12 y el FC Barcelona de Tito Vilanova en la 2012-13. Las diferencias, por aquel entonces, eran abismales con el resto de equipos: más de 25 puntos de diferencia entre el primero y el cuarto clasificado.

En los últimos años el campeonato está más igualado que nunca y se espera una lucha por el título de lo más emocionante.

Otra cosa es Europa. Hoy en día ya no podemos compararnos con otras ligas. España se convirtió en un país exportador de jugadores y se nota en el nivel.

En competitividad y reparto la Premier League es la mejor del mundo, de eso no tengo ninguna duda. Pero España ostenta unos 25 títulos europeos, dejando muy atrás a las otras ligas. Cada temporada seguimos haciendo posible meter a siete equipos españoles en competiciones continentales: Champions League, Europa League, sin olvidar la Conference League, considerada la tercera competición de Europa, que viene a sustituir la que antes se llamaba Copa Intertoto. ​

Aparece capital en Inglaterra y la Premier sobrepasa a la Liga en ritmo, intensidad, juego, resultados y emoción, con mucho público en los estadios y con horarios más asequibles que en la nuestra. A los nuestros le vienen ganando con cierta facilidad y no han fallado, ni en Champions ni en la Europa League.

En Alemania, sigue pasando lo de siempre. El Bayern de Múnich ficha a los mejores de su liga, debilita a los rivales sacándole las figuras. Lo demuestran ganando nueve años seguidos el campeonato de su país. Es el club más laureado en la historia de la Bundesliga con 31 títulos ligueros y parece que hay campeón para muchos años y en Europa es una apisonadora.

Mientras unos ganan potencial, en España debilitamos a los equipos, exportando jugadores y entrenadores, y por ende a la selección. Buscan fuera lo que no encuentran en casa; buscan las oportunidades que no tuvieron en su país, porque el fútbol no se acaba en el Madrid o en el Barcelona, así lo hacen 82 futbolistas españoles que prueban fortuna por otros lares y no es porque los traten mejor fuera que en casa.