La ourensana Raquel Carrera hace historia en el draft de la WNBA

La interior del Valencia Basket, la ourensana Raquel Carrera, hizo historia esta madrugada al convertirse en la jugadora española elegida en una posición más alta en el draft de la WNBA, en el que la base catalana del Casademont Zaragoza Aina Ayuso dio la sorpresa al colarse en la tercera ronda de las elecciones mientras que la amiense formada en la cantera de la ADM Peleteiro, Blanca Millán, se ha quedado fuera.

Carrera aparecía en casi todas las previsiones como una elección de la tercera ronda pero finalmente fue elegida en la posición 15.ª (la tercera de la segunda ronda) por Atlanta Dream y superó así a Leticia Romero y Astor Ndour que en su día fueron elegidas en otros drafts en la décima sexta.

La jugadora gallega, que cumplirá 20 años este otoño, fue la gran artífice del título de la Eurocopa que el Valencia Basket logró el pasado domingo al anotar dos tiros libres en la final ante el Reyer Venezia a falta de un segundo para el final y tras haber sido ya pieza clave tanto en ese encuentro como en las semifinales.

Por su parte, Ayuso no aparecía en ninguna de las predicciones de los medios especializados, algo que sí que hacía en algunos Blanca Millán. “Si no salgo elegida queda la opción de que te inviten al ‘training camp’ de algún equipo, que les gustes y te quedes. Si eso tampoco pasa, podré abrazar a mi familia que no veo desde 2019 y pasar juntos unas merecidas vacaciones. Y valorar ofertas para la temporada 21/22”, asumía la amiense en una entrevista a EL CORREO GALLEGO.

Ayuso, base del Zaragoza que cumplirá 22 años en agosto, fue escogida en la 34.ª posición, la antepenúltima, por Los Angeles Sparks y el histórico jugador del equipo masculino de Los Angeles, Earvin Magin Johnson, le dio la bienvenida a la ciudad con un mensaje en las redes sociales.

ESPAÑOLAS ELEGIDAS EN EL DRAFT DE LA WNBA:

2019 n.º31: Ángela Salvadores

2019 n.º27: María Conde

2019 n.º23: Maite Cazorla

2017 n.º16: Leticia Romero

2014 n.º16: Astou Ndour

2009 n.º36: Alba Torrens

2004 n.º36: Nuria Martinez

1998 n.º30: Amaya Valdemoro