La práctica del fútbol en el mundo

EL TIEMPO VUELA, no se detiene ante nada y como quién no quiere, empezamos a olvidar las restricciones de la pandemia y, por fin, todas nuestras ligas ya caminan con normalidad. Por tanto, si practicas o consumes fútbol estás de enhorabuena.

Según datos sacados de la Real Federación Española de Fútbol a través de su Departamento de Licencias de futbolistas, tanto masculinas como femeninas, andamos alrededor del millón de practicantes federados, siendo las federaciones territoriales de Andalucía y Cataluña donde se tramitan más, quedando Galicia en cuarto lugar.

SON VARIAS LAS CAUSAS por las que nuestros jóvenes juegan tanto al fútbol. Aunque se ha perdido la calle, el juego libre, hoy en día, la mayoría de los campos son sintéticos, por tanto, los practicantes no se manchan, no se enlaman como antaño y en casa no riñen por llegar lleno de barro, además, este deporte acoge a todo tipo de biotipos y cualidades, también, la necesidad de poco equipaje, la facilidad para jugar y el deseo de tener un Messi en casa ayuda mucho. Así proliferan las escuelas deportivas y los clubs de base, con un alto número de participantes, en casi todos los municipios, tanto que ya estamos con saturación o escasez de instalaciones.

En el mundo hay unos 270 millones jugadores que practican fútbol regularmente, integrados en 1,8 millones de equipos repartidos en más de trescientos mil clubs que se dedican a organizarlo y promocionarlo. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, por el arraigo social, por lo asequible de su práctica, por la popularidad, por el dinero que mueve, por la fama y por el número de practicantes. Parece que lo practican con asiduidad el 4% de la población mundial.

Más de mil millones lo ponen en práctica, contando con unos 4.000 millones como verdaderos aficionados, siendo los Emiratos Árabes el país más futbolero. Brasil ocupa el primer puesto en número de jugadores repartidos por el mundo. Se contabilizan alrededor de 1.300 futbolistas profesionales distribuidos en distintos países del planeta. Le siguen de cerca Francia y Argentina.

GALICIA ESTÁ EN HORAS BAJAS, sólo cuenta con dos equipos en LaLiga, Celta y Lugo, pero compiten cuatro en Primera RFEF, seis en Segunda y 16 en Tercera. Contamos con la proliferación del fútbol femenino, donde el Deportivo se lleva la palma y nuestra Comunidad sobresale en el panorama nacional con jugadoras con peso en la Selección.

Seguimos creciendo en licencias y con el Fútbol Sala, Gaélico y Playa, las cifras se disparan. La Federación Gallega de Fútbol cuentan con unos 61.000 jugadores/as federados de fútbol campo y unos 100.000 si contamos todas las disciplinas. Galicia se consolida como una potencia en el fútbol femenino, camina fuerte y con paso firme a pesar de no contar con equipo en Primera, está en el top 5 nacional de fichas y va a más.

La Delegación de Santiago cuenta con 16.000 fichas y organiza y controla unos 375 partidos cada fin de semana, colocándose como una de las importantes de la RFGF. Muchos datos de los que hablamos los podéis encontrar los lunes en las paginas de deportes de El Correo Gallego, a mí me sirve de consulta cada semana, para controlar los marcadores, las clasificaciones y los enfrentamientos siguientes.